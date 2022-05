繼上年《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》,今年MIRROR正式登上紅館,於7月25日至7月31日、8月2至4日舉行一共10場演唱會。票價分為$1,280、$880及$480,而Mox Bank及Citibank信用卡持有人可以優先訂飛。

其中一個優先購票途徑為Citi The Club信用卡。除了日常消費外,使用Citi The Club信用卡更可以賺取The Club積分。於指定商戶消費如HKT旗下包括1O1O、csl、網上行及Now TV等電訊網絡服務費用,可享高達4% Club積分簽賬回贈。最重要當然是可以優先預訂今年指定演唱會門票及多項禮遇,包括MIRROR演唱會,以及日前舉行的Chill Club推介榜年度推介等。

Citibank公佈,4月29日將公開Citi The Club 信用卡客戶優先預訂門票,每張合資格 Citi The Club信用卡之客戶限購4張門票。優先預訂門票只適用於香港電訊旗下會員計劃及數碼業務 The Club 之特選客戶,並於4月28日或之前成功獲批核 Citi The Club信用卡。

優先預訂門票詳情

預訂日期:2022年4月29日

預訂時間:早上10時至晚上11時59分

登入Cityline網站預訂:https://priority.cityline.com (名額有限,先到先得,額滿即止)