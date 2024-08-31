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財經
2024-08-31 13:00:00

億萬富豪公開反對在家工作WFH　稱想把員工「整天關在公司」

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億萬富豪公開反對在家工作WFH　稱想把員工「整天關在公司」

億萬富豪公開反對在家工作WFH　稱想把員工「整天關在公司」

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在家工作（Working From Home）自疫後成為職場趨勢，但部分企業高層認為這種模式「不切實際」，更稱想把員工整天關在公司，又揚言要阻止員工上班時出去飲咖啡。

億萬富豪：想把員工「整天關在公司」

這間公司的高層，是澳洲採礦公司Mineral Resources（澳：MIN）創辦人兼董事總經理Chris Ellison。他於日前舉行的業績報告會上，公開表示不希望員工「離開大樓」外出用膳或買咖啡，甚至稱「想把他們整天關在公司」。

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人們每周不能只工作3天卻領5天工資

Chris Ellison在業績報告會議上對分析師說，「我制定一項禁止在家工作政策，希望其他公司都能加入進來，愈早愈好。」他亦發出其他更大膽的言論指，「不能讓人們每周只工作3天，卻領取5天工資」。

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Chris Ellison表示，Mineral Resources在總部配備一系列設施，吸引員工到公司辦公，包括餐廳、健身房以及日託中心。他又指，日託中心面向需要兼顧工作和孩子的員工開放，每天只需收費20澳元（折合約106港元），遠低於外部托兒所每日180澳元的費用水平。

對於Chris Ellison的做法，外國網友均在社交平台及評論區批評，有人表示「已列入永遠不會Send CV的公司」、「公司太離地」等。目前業績報告會的影片亦已關閉評論。

 

英國《衛報》報道，Chris Ellison去年年薪為600萬澳元。另據《福布斯》估計，他的總資產達到12億美元（折合約93.6億港元），在澳洲最富有的首50位富豪中，排名第49名。

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