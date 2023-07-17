內房困局｜恒大終於出業績！兩年累蝕5820億人幣 總負債2.43萬億人幣 現金143億人幣

恒大集團(3333)公布過去兩個年度業績，當中截至去年底止全年股東應佔虧損1,059.14億元(人民幣，下同)(約1,154億港元)，惟已較2021年度虧損4,760.35億元，虧損大減78%，累計兩年則蝕5,819.5億元；去年收入2,300.67億元，按年減8%；經營虧損644.08億元，2021年度為虧損5,815.3億元；每股虧損8.021元，兩年度均未擬派息。
集團指，去年度負債總額24,374.1億元，剔除合約負債7,210.2億元後為17,163.9億元，其中借款6,123.9億元、應付貿易帳款及其他應付款項10,022.6億元、其他負債1,017.4億元。集團去年底止擁有土地儲備2.1億方米，並參與舊改項目79個，其中大灣區55個(單計深圳34個)，其他城市24個。集團指，去年實現合約銷售317億元，合約銷售面積390.4萬方米，全年累計銷回款357.9億元。去年底止完全竣工及在建項目累計達1,241個。
恒大業績｜核數師「無法發表意見」
核數師上會栢誠會計師事務所對業績發表「無法發表意見」，指恒大集團的總現金約143.05億元，並因各種原因涉及多起訴訟和仲裁案件，對其持續經營的能力產生重大疑慮的重大不確定因素，並指恒大可能無法在正常業務過程中變現其資產和清償其負債。
恒大業績｜逾3千萬未決訴訟1519宗
截至去年底止，恒大標的金額3,000萬以上未決訴訟案件數量共計1,519宗，標的金額總額累計約3,953.96億元。
展望未來，恒大指將全力保障「保交樓」等重點工作穩步有序推進，做好新能源汽車、物業服務等板塊的持續運營，探索對公司核心資產的高效處置和有效盤活，穩步推進風險化解。