內房困局｜恒大終於出業績！兩年累蝕5820億人幣 總負債2.43萬億人幣 現金143億人幣

恒大業績｜核數師「無法發表意見」

核數師上會栢誠會計師事務所對業績發表「無法發表意見」，指恒大集團的總現金約143.05億元，並因各種原因涉及多起訴訟和仲裁案件，對其持續經營的能力產生重大疑慮的重大不確定因素，並指恒大可能無法在正常業務過程中變現其資產和清償其負債。

恒大業績｜逾 3 千萬未決訴訟 1519 宗

截至去年底止，恒大標的金額3,000萬以上未決訴訟案件數量共計1,519宗，標的金額總額累計約3,953.96億元。

展望未來，恒大指將全力保障「保交樓」等重點工作穩步有序推進，做好新能源汽車、物業服務等板塊的持續運營，探索對公司核心資產的高效處置和有效盤活，穩步推進風險化解。