全球可疑數碼詐騙比率香港最高　環聯：香港可疑交易宗數按年大增57%

環聯於今年7月10至19日期間，訪問973名香港成年消費者，了解他們過去三個月有否成為網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙的目標。

騙徒手法層出不窮，最新環聯（美：TRU）發布的分析報告顯示，全球可疑數碼詐騙交易在 2023 年上半年有所增加，影響遍及各行各業，其中零售及電子遊戲為全球最常被攻擊的行業。當中，全球可疑數碼詐騙比率以香港最高，達18.3%。

38%香港消費者表示曾成為詐騙目標

環聯調查發現，32%受訪者表示在過去3個月曾成為可疑數碼詐騙的目標，另外6%更表示成為詐騙的受害者。當中香港受訪者表示，最常遇到的詐騙手法為語音釣魚（Vishing），涉及34%受訪者；其次則為遇到網絡釣魚（Phishing）及短訊釣魚（Smishing，即透）各佔31%及29%。

至於源自香港的數碼交易方面，旅遊及休閒業和虛擬社區，如網上約會、論壇等，2023年上半年的可疑數碼詐騙交易比率，屬調查所及的行業當中最高，分別為8.1%和4.8%。隨著旅遊業復甦，今年上半年旅遊及休閒業的數碼交易宗數增幅最為顯注，較去年同期大幅上升243%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，消費者對數碼服務的接受程度不斷上升，加上騷擾電話猖獗，引致數碼詐騙的損失劇增。消費者較以往更依賴網上平台進行交易之同時，亦更期望企業能保障他們免受詐騙活動的侵擾，並主動辨識可疑賬戶。