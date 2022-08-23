印度據報於中國首出貨後2個月開始生產iPhone 14

彭博社報道，蘋果公司（Apple）計劃在 iPhone 14 在中國首次發布約2個月後開始在印度生產。該報道引述知情人士稱，該公司一直在與供應商合作，以提高在印度的產量，並將製造新 iPhone 的生產滯後時間從之前發布的一般的6至9個月縮短。首批於當地生產的 iPhone 估計最快於今年10月尾出廠。蘋果沒有立即回應路透社的置評請求。

知名蘋果分析員郭明錤約兩周前在Twitter上發表推文表示，鴻海旗下富士康印度廠組裝的6.1吋 iPhone 14，將在2022年下半年首次與中國工廠同時出貨，打破以前印度廠比中國廠遲一季出貨的情況。雖然根據彭博社報道，印度的出貨時間仍較中國滯後，但時間已大大縮短。

郭明錤當時指，雖然富士康印度廠方的iPhone生產能力仍與中國有一大差距，但蘋果公司將印度市場視為下一個盈利增長關鍵，因此是建立非中國iPhone生產基地的重要里程碑。在今年第二季度，Apple在印度售出了超過 120 萬部 iPhone，同比增長94%，而iPad在印度亦有 34% 的增長。

他又表示，富士康正在擴大 iPhone 在印度的生產，而近日據印度經濟時報證實，富士康已經獲印度當局審批，允許增加勞動力，並擴大在印度的現有的 TamilNadu 工廠，以便在印度生產更多的 iPhone 手機。