強積金MPF表現2023｜一文睇清10大最好表現MPF 數據顯示一款基金回報最好【8月25日更新】

強積金／MPF表現2023｜強積金下半年開局後，部分基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【8月25日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

強積金｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 強積金｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

強積金｜強積金 (MPF) 整體表現分析 強積金｜積金評級： 8月MPF人均暫蝕1.14萬 據強積金機構「積金評級」數據指，截至8月21日，強積金投資虧損約為5.31%，相等於469萬名強積金成員每人平均虧損約1.14萬元。 積金評級主席叢川普 (Francis Chung)，由於內地房地產問題，香港及中國股市大幅下跌，這一跌浪將抵消今年很大部分的投資收益。其中5.31%的投資虧損，可能是強積金自2022年9月以來最大幅度的按月虧損，並將抵消今年首7個月超過80%的投資收益。 強積金｜GUM：MPF股票基金表現較其他資產好 強積金顧問機構「GUM」表示，上半年強積金整體回報3%，每人平均賺6,589元；而6月MPF整體回報2.7%，每人平均賺6,359元。當中以北美股票基金半年表現最好。 GUM策略及分析師雲天輝指出，未來股票基金表現轉好，第三季增長將加快，在放鬆政策和經濟改善的情況下，中國股市或因此受惠。至於環球股市在7月份表現亮麗，帶動股票和混合資產基金上升。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

年初至今10大表現最好強積金（截至8月11日） 名稱 風險 年初至今表現 一年表現 1 宏利環球精選北美股票基金 高 +27.06% +8.81% 2 中國人壽樂休閒環球股票基金 高 +24.07% +18.08% 3 中國人壽美國股票基金 高 +23.78% +5.95% 4 萬通萬全美國股票基金 高 +19.16% +1.97% 5 宏利環球精選國際股票基金 高 +17.32% +7.49% 6 銀聯積金之選美國股票基金 高 +16.32% +6.34% 7 友邦優選美洲基金 高 +15.97% +7.36% 8 信安800國際股票基金 - D 高 +15.56% +8.81% 9 信安800美國股票基金 - D 高 +15.54% +7.24% 10 東亞集成信託日本股票基金 高 +15.53% +12.27%

強積金｜1. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 強積金｜ 2. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 強積金｜ 3. 中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金