強積金MPF表現2023｜一文睇清10大最好表現MPF 數據顯示一款基金回報最好【9月22日更新】

強積金／MPF表現2023｜強積金下半年開局後，部分基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【9月22日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

強積金｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 強積金｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

強積金｜強積金 (MPF) 整體表現分析 強積金｜積金評級： 9月MPF人均暫蝕5900元 據強積金機構「積金評級」數據指，截至9月19日，強積金投資虧損約為1.25%，本季至今跌約1.63%，更預料或抵消今年首8月投資收益。 積金評級主席叢川普表示，預計強積金將出現 2023年第5個月投資虧損，而美國股票基金與香港及中國股票基金表現之間的回報差距也接近歷史最高位。他指出，儘管美國股票基金在強積金的市場份額相對較小，但回報差距已成為強積金投資情緒的「晴雨表」，美國股票基金在 2023 年吸引了強積金資金淨流入的很大部分，而流入香港及中國股票基金的資金則下跌。 強積金｜GUM：MPF股票基金表現較其他資產好 強積金顧問機構「GUM」表示，上半年強積金整體回報3%，每人平均賺6,589元；而6月MPF整體回報2.7%，每人平均賺6,359元。當中以北美股票基金半年表現最好。 GUM策略及分析師雲天輝指出，未來股票基金表現轉好，第三季增長將加快，在放鬆政策和經濟改善的情況下，中國股市或因此受惠。至於環球股市在7月份表現亮麗，帶動股票和混合資產基金上升。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

強積金｜1. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 強積金｜ 2. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 強積金｜ 3. 中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金