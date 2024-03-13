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財經
2024-03-13 16:30:00

恒生指數｜港股全日收跌11點　國泰績後升近6%

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港股收市｜觀望兩會恒指升6點 港股通連續13 日吸資

兩會揭幕，中港股觀望氣氛濃。(資料圖片)

港股昨日升逾500點後，今早低開。恒生指數低開34點，報17,059點；科指則升0.2%，報3,650點。

【16:30更新】

港股走勢反覆，恒生指數全日高低點數波幅約164點，全日收報17,082點，跌11點，主板成交約1,204億；科指升0.34%，報3,656點。

各主要分類指數變動不大，惟地產股回吐較多，新世界（017）跌3.8%；中海外（688）跌2.4%；領展（823）跌1.7%；恒隆（101）跌1.6%。

國泰航空（293）公布業績，宣布恢復盈利及派息，消息刺激股價，收市報9.18元，升幅近6%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌1%；美團（3690）升1%；騰訊（700）跌0.1%

【14:52更新】

恒生指數現跌約11點，暫報17,081點，科指升0.52%，報3,662點。

國泰（293）績後起飛升逾6%破頂，現報9.22元，升6.2%。

小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖）

【13:20更新】

恒生指數現各約35點，報17,128點；科指升0.81%，報3,673點。

國泰（293）績後向好，一度升逾4%，最新升3.5%。

【12:22更新】

恒生指數半日升45點，報17,138點，成交627.5億；科指升0.8%，報3,672點。

港交所（388）升近3%；ATM個別發展；理想汽車升4%，李寧（2331）股價回吐逾3%。

【10:53更新】

恒生指數現升約48點，報17,142點；科指升0.71%，報3,669點。

港交所（388）早段升近4%，暫升2.8%。

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ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.6%；騰訊（700）升0.6%，；美團（3690）升1%。

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