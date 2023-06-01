港元定存2023｜港元定期存款利率比較 滙豐渣打中銀仍見3.4厘　1間有4.18厘全城最高【6月1日更新】

港元定存2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報，回報儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，而最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。
聯儲局在5月4日宣布加息0.25厘後，部分銀行定存息率出現改動，其中華僑永亨為全城最高，指定客戶定存12個月享4.18厘；富邦銀行則上調3至12個月定存至3.9厘；而三大行中滙豐6個月定存加息至3.4厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【6月1日更新】更新滙豐銀行、大新銀行利率
甚麼是定期存款？
定期存款是指存款人在銀行中存放一定金額的現金，並約定一段固定的時間後才能取回本金和利息。存款期限通常從7天到60個月不等，存款期限越長，利率也越高。然而，定期存款的彈性較低，如果存款人在存款期限到之前提取存款，將無法獲得利息，還需支付手續費。
金管局核准了虛擬銀行牌照，許多虛擬銀行為爭取更多的存款市場份額，推出比傳統銀行更具競爭力的定期存款優惠。如果您想要開立定期存款帳戶，建議先做好比較。儘管虛擬銀行沒有實體分行，但存款保障仍與傳統銀行一樣，每位客戶的存款保障上限為50萬港元。此外，部分虛擬銀行提供無手續費和罰息的提前提取定期存款的選項，因此進行定存時，風險亦相對較低。
為甚麼要做定期存款？
定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報。去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，可以幫助人們將資金分配到不同的投資類型中，以達到適當的風險和回報平衡。
各大銀行港元定期存款利率比較
近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。
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華僑永亨
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4.18
渣打銀行：12個月年利率為3.4%
三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，12個月定存息由率為3.4厘、6個月則享3.2厘、3個月則為0.635厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行：6個月定期加息至3.4厘
三大行之一的滙豐銀行，現時開立6個月定存，息率為3.4厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立6個月定存亦可享3.2%年利率，起存額為港幣1萬元以上。
至於3個月定存則為分別3.3厘及3.1厘；12個月則未有優惠，僅0.75厘。
詳情：滙豐銀行
中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.4厘
中銀香港亦調低定存息率由3.5厘至3.4厘。客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.4厘利息，至於6個月及3個月存期，則分別享3.2厘及3.1厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。
詳情：中銀香港
富邦銀行：利率上調至3.9厘息
富邦銀行上調0.1%利率，現時以新資金開立3個月、6個月及12個月定期，利率由3.7厘上調3.9厘；2個月及1個月在期分別上調至3.6%及3.3%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以手機應用程式將新資金存入。
詳情：富邦銀行
招商永隆：6個月港元定存年利率3.55厘
招商永隆指，現時9個月或12個月定期存款，由3.5厘息率，下調至3.4厘。
另推出新存款優惠，由即日起以手機銀行「一點通存款利率」 開立6個月定存，即享3.55厘定存息率；至於1個月至3個月定存，則分別為2.05厘至3.05厘不等。
詳情：招商永隆銀行
工銀亞洲：3至12個月定存上調至3.7厘
工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存，由之前3.55厘上調至3.7厘；以80萬元至300萬元以下開立3、6及12個月定存，由3.4厘上調至3.6厘；至於5萬元至80萬元以下開立3、6及12個月定存，則由3.4厘上調至3.55厘。
而1個月至3個月存期，則分別上調到2.05厘至2.95厘不等。
詳情：工銀亞洲
大新銀行：3個月定存下調至3.3厘
大新銀行最新推出存款優惠，由即日起開立3個月港元定存，年利率由3.7厘下調至3.3厘；4至12個月定期存款由3.1厘下調至2.7厘。至於1個月及2個月定存，則分別由0.75厘至0.77厘不等。要注意，上述存期起存額，均為100萬港元及新資金存入。
詳情：大新銀行
大眾銀行：12個月定存年利率下調至3.5厘
大眾銀行表示，現時於該行開立12個月定存，可享3.5厘的利率，惟只限存款500萬港元以上；存款多於10萬及不足500萬元的客戶，可享3.45厘的利率；10萬元以下則可享3.4厘的利率。
至於1、2、3、6個月的定存年利率，分別為2.9厘、3.2厘、3.4厘及3.4厘。條款受細則約束。
詳情：大眾銀行
星展銀行：新資金定存上調至3.7%
星展銀行指，現時於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，12個月定存由3.4%上調至3.6%；3、4、6個月則上調享3.7%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。
現有資金開立12個月定存最高亦可享3.55%、4及6個月亦有3.65%。
詳情：星展銀行
華僑永亨：全城最高 定存12個月享4.18厘
華僑永亨銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以20萬或以上港元開立定存，12個月定存享4.18厘；288日及238日分別享4.15厘或4厘；6、3及1個月則享3.58厘、3.18厘、1.8厘。
至於個人客戶以50萬或以上港元開立定存，12個月定存享3.88厘；288日及238日分別享3.88厘或3.8厘；6、3及1個月則享3.4厘、3厘、1.75厘。
以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。
詳情：華僑永亨
零存整付與定期存款有甚麼分別？
零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。
相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。
零存整付和定期存款的利率有何不同？
一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。