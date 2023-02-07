港元定存2023｜滙豐最高達4.1厘 中銀1年息大減 多間中小行大劈息（2月更新）

【2月7日更新：中銀、工銀亞洲、富邦、東亞】

聯儲局議息後，加息有望見頂，銀行紛紛減息，暫時以工銀亞洲利息最高，達4.2厘，惟只限指定客戶；三大行中以滙豐利息最高，達4.1厘，中銀定存息有所回落；多間中小行現劈息，部分只提供3.6至3.8厘息率，分別為3至12個月存期。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

渣打銀行：以1萬港元定存12個月可獲380元利息

三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，6個月定存息率為3.6厘，12個月定存息率為3.8厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。

詳情：渣打銀行

滙豐銀行：12個月定期最高享4.1厘

三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，可享4.1厘利率，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.9%年利率，起存額為港幣1萬元以上。

詳情：滙豐銀行

中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.5厘

中銀香港指，現時客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.5厘利息，優惠最終條款根據銀行公布為準。

詳情：中銀香港