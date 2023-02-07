港元定存2023｜滙豐最高達4.1厘 中銀1年息大減 多間中小行大劈息（2月更新）

【2月7日更新：中銀、工銀亞洲、富邦、東亞】
聯儲局議息後，加息有望見頂，銀行紛紛減息，暫時以工銀亞洲利息最高，達4.2厘，惟只限指定客戶；三大行中以滙豐利息最高，達4.1厘，中銀定存息有所回落；多間中小行現劈息，部分只提供3.6至3.8厘息率，分別為3至12個月存期。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
渣打銀行：以1萬港元定存12個月可獲380元利息
三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，6個月定存息率為3.6厘，12個月定存息率為3.8厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行：12個月定期最高享4.1厘
三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，可享4.1厘利率，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.9%年利率，起存額為港幣1萬元以上。
詳情：滙豐銀行
中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.5厘
中銀香港指，現時客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.5厘利息，優惠最終條款根據銀行公布為準。
詳情：中銀香港
富邦銀行：50萬資金開立6個月定期享3.3厘息
富邦銀行網站指，現時以新資金開立6個月及12個月定期，可享3.3厘息；3個月、2個月及1個月在期分別有3.3%、3.2%及3.1%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以新資金存入。
詳情：富邦銀行
招商永隆：12個月港元定存年利率為4.1厘
永隆銀行推出12個月存款優惠，由即日起到指定分行及手機銀行「一點通存款利率」 開立12個月定期存款，可享4.1厘息率，但存款額需為500萬港元以上。至於定存1萬元或以上、50萬元或以下則由4厘起。
詳情：招商永隆銀行
大新銀行：6個月定期最高享3.9厘
大新銀行公布該行最新高息港元定期存款，於該行存入至少100萬，敘做6個月、9個月及12個月港元定存，可享3.9厘息率；20萬至100萬以下則可享3.8厘息率。至於4及5個月定存則由3.6厘起。
詳情：大新銀行
東亞銀行：6個月或12個月定存可享3.95厘年利率
東亞銀行近期積極吸納新資金，現時該行的顯卓理財客戶，以新資金存入至少50萬港元，並開立12個月定存，可享3.95厘年利率，6個月及3個月定存，則享3.8及3.55厘息。
詳情：東亞銀行
工銀亞洲：12個月定存最高享4.2厘
工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元至1,000萬元以下，開立12個月定存，可享4.2厘息率；以80萬元至300萬元以下開立12個月定存，可享4.1厘；至於5萬元至80萬元以下開立12個月定存，可享4厘。
詳情：工銀亞洲