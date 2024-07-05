港元定期存款利率2024｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，香港哪間銀行定期存款利息高？《am730》列出香港各銀行港元定期存款利率比較。 踏入7月，香港再有銀行下調定期存款利率。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【7月5日更新】更新富邦銀行、南商、上商定期存款資訊

各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定期存款，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。 哪間銀行定存利息高？

富邦銀行 定期存款利率｜大戶3個月享4.05厘 富邦銀行宣布，以新資金及經Fubon+手機應用程式，開立港元定期，3、6個月享4%；12個月享3.9%；1及2個月利率為4及4.05%。但要注意，港元存期起存額均為50萬元，及需以手機應用程式將資金存入。若為開立1萬至5萬以下的定存，3、6及12個月享1.9至1.95%。 該行個人銀行客戶經分行開立指定定期存款，以等值100萬港元或以上，開立港元定期，3、6及12個月享3.6至3.7%。 該行又指，優惠名額有限，額滿即止。條款受細則約束。 詳情：富邦銀行 招商永隆 定期存款利率｜ 3個月港元定存年利率3.95厘 招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均下調，其中3個月港元定存為3.95厘；6個月定存為3.95厘；12個月定存見3.9厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.55厘至3厘港元定存息率。該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。 另外，該行亦推出「即日快閃」優惠，客戶透過手機銀行，辦理定存1萬元至2,000萬元的定存，6個月息高達4.27厘。 詳情：招商永隆銀行 工銀亞洲 定期存款利率｜ 3個月港元定存最高6厘 工銀亞洲最新公布，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存分別為3.8厘、3.7厘、3.7厘。而1個月至3個月存期，則分別上調到2.7厘至3.8厘不等。 此外，工銀亞洲全新客戶在手機開立定存，3個月最高6厘，起存額1,000元至10萬元，上限10萬元。最新優惠期延長至今年10月31日，適用於e開戶定期優惠的全新客戶，以新資金透過手機apps開立綜合戶口及理財e時代。 詳情：工銀亞洲 大新銀行 定期存款利率｜開VIP戶口 享3.3% 大新銀行表示，該行一般客戶及VIP客戶的3個月港元定存息率分別為3.1厘及3.2厘，6個月期則分別為2.8厘及2.9厘，起存額要求100萬元或以上。 而全新VIP客戶的3個月及6個月期息率則分別為3.3厘及2.9厘，起存額10萬至50萬元，但每位合資格客戶只可享此優惠一次。條款受細則約束。 詳情：大新銀行

大眾銀行 定期存款利率｜ 3個月港元定存息為4厘 大眾銀行表示，於該行開立3個月定存，可享3.8厘的利率，6個月享3.8厘，12個月享3.8厘，以上只限存款50萬港元以上。 透過PBHK Digi以1萬港元或以上敍做3個月、6個月或12個月港元定期存款，在牌價之上，額外多0.2厘年利率，即分別為4%。 至於1天至2個月的定存年利率，分別0.875厘至3.6厘不等。條款受細則約束。 詳情：大眾銀行 星展銀行 定期存款利率｜6 個月定存為3.8% 星展銀行指，現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3個月定存為3.75%；6個月為3.8%；12個月定存為3.4%。以上利息只供參考，實際利息可能有別。詳情請參閱該行網站。 詳情：星展銀行 華僑銀行 定期存款利率｜ 港元 定存128日享4.12厘 華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享3.5厘；6個月3.65厘；3個月享3.6厘；1個月則享0.875厘。 該行亦新設128日定存，金額港幣100萬元或以上，享4.12厘；金額港幣10萬元至100萬或以下，享4厘。 以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行 恒生銀行 定期存款利率｜ 港元定存3個月享3.6厘 恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬以上開立3個月定存，可享3.6%年利率；6個月享3.5厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。 詳情：恒生銀行 東亞銀行 港元定期存款｜ 3個月享3.85厘 東亞銀行推出新優惠，由即日起，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達3.85%、3.7%、3.55%。 詳情：東亞銀行

花旗銀行 定期存款利率 ｜ 新資金3個月享4.5厘 花旗銀行宣布，由即日起，花旗私人客戶業務新客戶，以5萬元定存3個月，可享4.5厘，額滿即止；Citigold新寢戶亦可享4.4厘。兩者均需同時開立投資戶口。 此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。其中港元定存3個月享3.55%、6個月享3.47%、12個月享3.27%。詳情可瀏覽花旗銀行網站。 詳情：花旗銀行 創興銀行 定期存款利率 ｜換匯可享5厘 創興銀行指，該行客戶到分行以新資金，開立起存額50萬或以上的港元定存，可享3個月3.8厘、6個月3.15厘、12個月2.75厘。 若以新資金5,000元以上或4.9.99萬以下，開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率3.75%、3.1%、2.7%。 該行亦推出優惠，全新「悅秀理財」客戶，若透過分行成功開立網上銀行，並開立投資戶口，以新資金存入100萬至1,000萬，開立3個月港元定存息可達4.4厘。 詳情：創興銀行 南洋商業銀行 定期存款利率 ｜4、6個月享4厘 南洋商業銀行表示，特選南商理財客戶，以新資金100萬港元或以上定存4個月，可享4厘、6個月享4厘、12個月享3.8厘、9個月亦享3.8厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。 詳情：南洋商業銀行 上海商業銀行 定期存款利率 ｜3個月定期享3.78厘 上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率3.78%、3.73%、3.38%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 建行亞洲 定期存款利率 ｜3個月大額享4.3厘 建行亞洲表示，現時該行貴賓理財客戶，以100萬港元新/舊資金開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率4.3%、3.95%、3.9%。 若資金多於1萬或9.99萬以下，開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率3.4%、3.05%、3%。 優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：建行亞洲