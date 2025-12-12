港元定期存款利率2025｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，香港哪間銀行定期存款利息高？《am730》列出香港各銀行港元定期存款利率比較。
【12月12日更新】渣打銀行、大新銀行、大眾銀行、上海商業銀行、建行亞洲定存資訊
定期存款是甚麼？
定期存款是指存款人在銀行中存放一定金額的現金，並約定一段固定的時間後才能取回本金和利息。存款期限通常從7天到60個月不等，存款期限越長，利率也越高。然而，定期存款的彈性較低，如果存款人在存款期限到之前提取存款，將無法獲得利息，還需支付手續費。
金管局核准了虛擬銀行牌照，許多虛擬銀行為爭取更多的存款市場份額，推出比傳統銀行更具競爭力的定期存款優惠。如果您想要開立定期存款帳戶，建議先做好比較。儘管虛擬銀行沒有實體分行，但存款保障仍與傳統銀行一樣，每位客戶的存款保障上限為80萬港元。此外，部分虛擬銀行提供無手續費和罰息的提前提取定期存款的選項，因此進行定期存款時，風險亦相對較低。
為甚麼要做定期存款？
定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報。去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，可以幫助人們將資金分配到不同的投資類型中，以達到適當的風險和回報平衡。
各大銀行港元定期存款利率比較
近期，許多銀行提供高息短期定期存款，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。
哪間銀行定存利息高？
滙豐銀行定期存款利率｜10厘1個月定存優惠
滙豐交易薈網站顯示，只需要透過完成一項股票交易，即可享有額外10厘年利率的一個月港元定期存款優惠。定存金額上限與交易金額掛鉤，例如交易金額達100萬元，便可享有定存金額上限1萬元10厘息優惠，100至1000萬元定存上限便會加大至10萬元。
詳情：滙豐銀行
此外，滙豐指該行卓越理財尊尚客戶及卓越理財客戶，於指定網上渠道開立3個月新資金定存，享2.4厘年利率；6個月新資金定存，享2.4厘年利率；而一般開立3個月定存，息率為享2.4厘利率；6個月定存，息率為享2.4厘利率。各類型客戶起存額均為港幣1萬元以上，至於12個月則未有優惠。
據該行指，「合資格新資金」是指名下所有存款戶口的最新存款總結餘，與7個曆日前的存款總結餘對比所增加的金額，並以港幣為計算單位。如果已於過去7個曆日內以任何新資金開立定期存款，此定期存款金額將不被納入用於計算在最新「合資格新資金」。
詳情：滙豐銀行
渣打銀行定期存款利率｜12個月最高達2.45%
三大發鈔行中，渣打銀行客戶開立定存，3、6、12個月定存享2.3、2.4、2.45厘息。只限網上及新資金開立。客戶入場費為1萬港元。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
中銀香港銀行定期存款利率｜3個月見2.4厘
中銀香港公布該行最新港元定存息率，其中「私人財富」/「中銀理財」客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立3個月及6個月存期，分別享2.4厘及2.2厘；12個月定存暫未有優惠。優惠最終條款根據銀行公布為準。
而「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶，則開立3個月及6個月存期，分別享2.4厘及2.2厘；12個月定存一樣暫未有優惠。
該行指，「合資格新資金結餘」是指即時存款總值與上月月底同一貨幣存款總值對比所增加之金額，扣減當月內同一貨幣已享用所有新資金優惠之定期累計本金金額。定期新資金優惠只適用於單名戶。所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款均會計算在內。
詳情：中銀香港
富邦銀行｜享特優定期存款利率
富邦銀行宣布，Fubon+手機應用程式以港元(不論新舊資金)開立指定定期存款，均可享特優年利率。開戶存入港元500,000或以上，三個月2.9%、六個月2.9%、十二個月2.6%。
該行個人銀行客戶經分行開立指定定期存款，以等值100萬港元或以上，開立港元定期，3、6及12個月分別享2.6%、2.6%、2.3%。
該行又指，優惠名額有限，額滿即止。條款受細則約束。
詳情：富邦銀行
招商永隆定期存款利率｜12個月港元定存年利率2.5厘
招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均上調，其中3個月港元定存為2.3厘；6個月定存為2.45厘；12個月定存見2.5厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.25厘至2.5厘港元定存息率。該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。
詳情：招商永隆銀行
大新銀行定期存款利率｜開VIP戶口享2.8%
大新銀行表示，該行一般客戶的3個月及6個月期息率分別為2.7厘及2.7厘。VIP客戶的3個月及6個月港元定存息率分別為2.8厘及2.8厘。起存額均要求100萬元或以上。
而全新VIP客戶的3個月及6個月期息率分別為2.8厘及2.8厘，起存額10萬至50萬元，但每位合資格客戶只可享此優惠一次。條款受細則約束。而年利率優惠亦以分行開立定期存款時作準。
詳情：大新銀行
兒童戶口｜10間銀行開戶要求/費用/優惠一覽
大眾銀行定期存款利率｜3個月港元定存息為2.5厘
大眾銀行表示，於該行開立3個月定存，可享2.35厘的利率，6個月享2.3厘，12個月享2.3厘，以上只限存款50萬港元以上。
透過PBHK Digi敍做3個月或6個月港元定期存款，可享額外定期年利率0.15%，即分別為2.5%及2.45%。推廣期至2025年12月31日。
至於1天至2個月的定存年利率，分別0.05厘至2.1厘不等。條款受細則約束。
詳情：大眾銀行
星展銀行定期存款利率｜3個月定存為2.4%
星展銀行指，現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3個月定存為2.4%；6個月為2.35%；12個月定存為2.2%。以上利息只供參考，實際利息可能有別。詳情請參閱該行網站。
詳情：星展銀行
儲蓄方法｜存摺、零存整付等15種攻略 懶人1年快速儲6萬？
恒生銀行定期存款利率｜港元定存6個月享2.4厘
恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬元以上開立3個月定存，可享2.4%年利率；6個月享2.4厘；至於12個月則沒有優惠。
詳情：恒生銀行
東亞銀行港元定期存款｜3個月仍享2.5厘
東亞銀行推出新優惠，由即日起，該行顯卓私人理財或顯卓理財客戶，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達2.5%、2.4%、2.2%。
而該行BEA GOAL或其他個人綜合戶口客戶，則於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率2.45%、2.35%、2.15%。
詳情：東亞銀行
花旗銀行定期存款利率｜新資金3個月最高享3.4厘
花旗銀行宣布，由即日起至12月20日，花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港幣，3個月可享優惠3.4厘定存利率，6個月則可享2.7厘定存利率。存款額為5萬至800萬。
詳情：花旗銀行
創興銀行定期存款利率｜全新客戶最高享3.1厘
創興銀行指，「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：(1) 成功開立網上銀行，(2) 交齊文件並成功申請信用卡，(3) 完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶，3個月為3.1%。定存額由50萬以上。
詳情：創興銀行
南洋商業銀行定期存款利率｜3個月享2.9厘
南洋商業銀行表示，客戶經網上開立「賞加息高息」計劃，經網上或手機銀行開立100萬港元以上定期，3個月可享2.7厘、6個月享2.5厘、12個月享2.1厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。
另外，特選南商理財客戶以新資金開立「智優息高息」計劃，3個月可享2.9厘、6個月享2.7厘、12個月享2.3厘。存款額為100萬。
詳情：南洋商業銀行
長者銀行開戶｜滙豐/中銀/恒生等銀行開戶優惠比較 一文看清開戶教學
上海商業銀行定期存款利率｜3個月定期享2.38厘
上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率2.38%、2.23%、1.68%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：上海商業銀行
建行亞洲定期存款利率｜3個月享2.5厘
建行亞洲表示，現時該行貴賓理財客戶，透過分行辦理，以100萬港元新/舊資金開立3、6、12個月港元定期，分別可享優惠年利率2.5%、2.3%、2.3%。
若資金多於1萬或9.99萬以下，開立3個月港元定期可享優惠年利率2.5%。
優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：建行亞洲
華僑銀行定期存款利率｜港元定存3個月最高享2.8厘
華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以10萬或以上港元開立定存，1個月則享2.68厘；3個月2.8厘；6個月2.6厘；12個月享2.5厘。
若是普通個人客戶，存入50萬港元，並定存3、6、12個月，則可享2.6厘、2.5厘、2.4厘。以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。
詳情：華僑銀行
零存整付與定期存款有甚麼分別？
零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。
相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。
零存整付和定期存款的利率有何不同？
一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。