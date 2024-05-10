港元定期存款利率／港元定存／港元定期存款2024｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，哪間銀行定期存款利息高？ 踏入4月，再有銀行下調定期存款利率。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【5月10日更新】更新富邦銀行定期存款資訊

各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定期存款，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。 哪間銀行定存利息高？

富邦銀行 定期存款利率｜3個月享4.05厘 富邦銀行宣布，以新資金及經Fubon+手機應用程式，開立港元定期，3個月享3.95%；6及12個月享3.95%或3.95%；1及2個月利率為3.9及3.95厘。但要注意，港元存期起存額均為50萬元，及需以手機應用程式將新資金存入。 該行又指，優惠名額有限，額滿即止。條款受細則約束。 詳情：富邦銀行 招商永隆 定期存款利率｜ 3個月港元定存年利率3.95厘 招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均下調，其中3個月港元定存為3.95厘；6個月定存為3.95厘；12個月定存見3.9厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.55厘至3厘港元定存息率。 該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。 詳情：招商永隆銀行 工銀亞洲 定期存款利率｜ 3個月港元定存最高6厘 工銀亞洲最新公布，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存分別為3.9厘、3.9厘、3.8厘。而1個月至3個月存期，則分別上調到2.7厘至3.8厘不等。 此外，工銀亞洲全新客戶在手機開立定存，3個月最高6厘，起存額1,000元至10萬元，上限10萬元。 詳情：工銀亞洲 大新銀行 定期存款利率｜稅貸客新資金享定存優惠 大新銀行表示，該行一般客戶及VIP客戶的3個月港元定存息率分別為3.7厘及3.8厘，6個月期則分別為3.4厘及3.5厘，起存額要求100萬元或以上。 而全新VIP客戶的3個月及6個月期息率則分別為4厘及3.6厘，起存額10萬至50萬元，但每位合資格客戶只可享此優惠一次。條款受細則約束。 詳情：大新銀行

大眾銀行 定期存款利率｜ 3個月港元定存息為4.1厘 大眾銀行表示，於該行開立3個月定存，可享3.9厘的利率，6個月享3.8厘，12個月享3.8厘，以上只限存款50萬港元以上。存款多於10萬及不足50萬元的客戶，6、12個月定存可享3.45及3.75厘的利率，3個月亦享3.85厘；存款少於10萬的客戶，3、6、12個月定存可享3.8、3.7及3.7厘的息率。 透過PBHK Digi以1萬港元或以上敍做3個月、6個月或12個月港元定期存款，在牌價之上，額外多0.2厘年利率。 至於1天至2個月的定存年利率，分別0.875厘至3.6厘不等。條款受細則約束。 詳情：大眾銀行 星展銀行 定期存款利率｜ 港元活期享高達4.5% 星展銀行指，現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3個月定存為3.7%；6個月為3.8%；12個月定存為3.6%。以上利息只供參考，實際利息可能有別。 此外，星展又指該行推出「e$aver」活期存款優惠，5月份新客戶及現有特選客戶享高達5.4厘息。現有特選星展客戶成功登記並於獎賞計算期內存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享高達4.5%港元活期存款年利率。推廣由2024年4月18日至2024年5月17日止。詳情請參閱該行網站。 詳情：星展銀行 華僑銀行 定期存款利率｜ 港元 定存128日享3.8厘 華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶 /零售銀行之公司客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享3.5厘；6個月3.65厘；3個月享3.6厘；1個月則享0.875厘；該行亦新設128日定存，享3.8厘。 以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行 恒生銀行 定期存款利率｜ 港元定存3個月享3.6厘 恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬以上開立3個月定存，可享3.6%年利率；6個月享3.5厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。 詳情：恒生銀行 東亞銀行 港元定期存款｜ 3個月享3.9厘 東亞銀行推出新優惠，由即日起，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達3.9%、3.75%、3.55%。 詳情：東亞銀行

花旗銀行 定期存款利率 ｜ 新資金3個月享4.3厘 花旗銀行宣布，由即日起，花旗私人客戶業務新客戶，以5萬元定存3個月，可享4.3厘，額滿即止。 此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。其中港元定存3個月享3.55%、6個月享3.47%、12個月享3.27%。詳情可瀏覽花旗銀行網站。 詳情：花旗銀行 創興銀行 定期存款利率 ｜換匯可享5厘 創興銀行指，新增以指定外幣兌換成港元優惠，20萬港元起存3個月定存可享5厘優惠。指定外幣包括多個熱門貨幣，例如美加、澳紐、英鎊及日圓等。 此外，該行客戶到分行以新資金開立起存額300萬或以上的港元定存，或全新客戶完成指定項目並存入50萬或以上，可享3個月4.3厘年利率的定期息率。詳情可瀏覽創興銀行網站。若為一般客戶，3個月3.95厘；6個月為3.1厘；12個月見2.7厘。 詳情：創興銀行 南洋商業銀行 定期存款利率 ｜9個月定期6個月享4厘 南洋商業銀行表示，特選南商理財客戶，以新資金100萬港元或以上定存3個月，可享4厘、6個月享4厘、12個月享3.95厘、9個月則享4.1厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。 詳情：南洋商業銀行 上海商業銀行 定期存款利率 ｜3個月定期享3.73厘 上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率3.63%、3.58%、3.38%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 建行亞洲 定期存款利率 ｜3個月新資金享6厘 建行亞洲表示，全新「貴賓理財」客戶，以起存額新資金100萬元，開立3個月港元定期，可享6厘優惠年利率。 至於6及12個月分別享3厘優惠年利率。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：建行亞洲