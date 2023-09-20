美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（9月20日更新）

此外，多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息，有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。

而根據最新利率期貨顯示，聯儲局維持息率不變的機會率高達99%；至於加息0.25厘的機會則只有1%，意味市場共識聯儲局本月暫停加息。

加息／美國加息｜美國 聯儲局即將公布議息結果，早前聯儲局主席鮑威爾表示更指加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或再加息0.5厘。

美國加息｜梅斯特：儲局需要進一步加息

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，儲局需要進一步加息，但未透露下一次會議上應該採取甚麼政策。

梅斯特表示，依目前情況而言，須將利率再提高一些，不過現時距離9月議息會議仍有不少時間，還將會獲得大量數據和信息，要再作參考。

美國加息｜沃勒：暗示支持9月不加息

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）指，由於近期數據顯示通脹持續放緩，表示沒有任何跡象表明需要盡快採取任何行動，暗示支持9月不加息。

沃勒稱，美國8月公布的數據顯示就業市場開始軟化，指數據看起來有利於軟著陸，如通脹能在未來數月下降，顯示經濟狀況相當良好。

美國加息｜鮑曼：聯儲局或需進一步加息抗通脹

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）繼續其偏鷹的論調。，並重申聯儲局需要進一步加息，才能完全恢復價格穩定。

鮑曼說，過去一年，美國在通脹方面取得進展，但通脹仍顯著高於聯儲局2%的目標，而且勞動力市場依然緊張，職位空缺數仍然遠遠超過可用的勞動力數量，故需進一步加息抗通脹。

美國加息｜威廉斯：若通脹明年放緩可能需要減息

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，他對是否需要再次加息仍懸而未決若通脹明年放緩可能需要減息。

他在接受外媒訪問時說，貨幣政策在理想位置，未來是否需要就利率進行調整，或保持多長時間的限制立場，將取決於數據，但預計將需要一段時間內保持限制性立場。

美國加息｜巴爾金：需堅持通脹回落至2%目標

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，當局需要堅持通脹回落至2%目標，他認為，美國經濟表現目前相當強勁，不應過度關注短期市場走勢，但他未表明聯儲局是否需要加息。