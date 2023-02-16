美國加息｜儲局官員連環放鷹稱要續加息　一文整合官員發言

美國近日公布1月CPI數據，按年升6.4%，較市場預期高，多位美國聯儲局官員表示，未來需要繼續逐步加息，以壓抑通脹，又指出就業市場強勁，可能令利率升至較之前高預期的水平。以下一文整合各官員發言。

洛根：不排除停加息後會調高利率

達拉斯聯儲行總裁洛根稱，為確保通脹水平持續下降，或需要將利率上調至比先前預期更高的水平，又認為市場不應該鎖定具體利率水平或路徑。

她又指，隨著勞動力市場轉好，應推高薪酬，並令通脹保持於高位，而聯儲局目前不應鎖定一個終端利率，故即使見到足夠證據表明未來某個會議會暫停加息，但貨幣政策亦需要保持靈活性，若經濟前景或金融狀況變化需要，將會進一步收緊政策，否則會導致通脹重臨，到時則不排除暫停加息後重新提高利率。

哈克：目前利率接近見頂

費城聯儲行總裁哈克說，聯儲局在降低通脹方面還有更多工作要做，預計政策利率將在今年「某個時候」具有足夠的限制性，然後聯儲局可以維持利率不變，讓貨幣政策發揮作用。

他表示，聯儲局仍未完成加息以降通脹的行動，並將不得不把利率提高至5厘以上，但強調利率已經接近見頂，更暗示若通脹持續減低，或於2024年減息。他續指，自己在上次議息會議上投票贊成加息0.25厘，預測失業率今年將輕微上升至略高於4%。

威廉斯：料利率年底介乎5厘至5.5厘

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯指出，今年通脹或高於預期，預期利率年底處於5厘至5.5厘之間，因現時市場對利率充斥著不同範圍的預測。

威廉斯認為在勞動力市場強勁的情況下，顯然存在通脹在更高水平停留時間較預期長的風險，令聯儲局可能需要把利率上調到更高水平。但他表明，聯儲局最終需要在明年和2025年進行減息，預測通脹最終將回落至2%的目標水平。

聯儲局現時政策利率區間為4.5%至4.75%，而截至去年12月，大多數與會決策者表示，5.1%將是能夠推動通脹下降的限制性水平。