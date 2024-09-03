虛擬銀行／虛銀 2024｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

虛擬銀行｜ Mox Bank：港元定存6個月為3.3厘

虛擬銀行Mox公布，推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存6及12個月定存，可分別享3.4%、3.05%年利率；24個月則享2.9%年利率。

另外，Mox表示，向零售客戶提供無上限任何港元存款額之 1.5%基本活存年利率，為現時全港最高的基本活存年利率，相當於大部分本地銀行普遍提供活存年利率的1.7倍，適用於 Mox 所有活期存款戶口，包括 Mox 及 Mox Invest 戶口中任何金額的港幣存款，無任何附加條件；美元活存年利率亦已上調至1.5％，其適用於30萬美元或以下的存款。

詳情：Mox Bank

虛擬銀行｜ PAObank：港元定存2個月3.8%

PAObank最近更新定存優惠，客戶現時開立定期可享：

1個月 3.00%

2個月 3.60%

3個月 3.60%

4個月 3.00%

6個月 3.60%

12個月 3.60%

該行一般活期儲蓄年利率已調整至2厘，不論新舊個人客戶、新舊資金，亦不設存款額、無需手續費及最低結餘要求，亦沒有任何條件或賺息任務。此外，該行的基本活期年利率為全港最高。

詳情：PAObank

虛擬銀行｜ WeLab Bank：3個月港元定存見3.4厘

WeLab Bank匯立銀行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立定存可享下列年利率：

1個月2.00%

3個月3.80%

4個月3.80%

6個月3.40%

9個月3.30%

12個月3.30%

至於活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率。

此外該行又宣布，由即日至9月30日舉行「GoSave 2.0 存款達人大抽獎」活動，敘造6個月或以上GoSave 2.0定期存款累計金額達到10萬元或以上，即可自動參加活動抽獎，有機會贏取2萬元現金獎。

詳情：WeLab Bank匯立銀行