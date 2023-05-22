虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇清　5行上調年利率　兩行存款更高達3.8厘【5月22日更新】

其中有五間虛銀上調年利率；亦有2間虛銀提供逾3.8厘的高息存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息定期及活期存款等優惠。

Mox Bank：定存12個月享3.3厘

虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存12個月定存，可享3.3%年利率；6個月享3.1%；3個月及1個月則分別崺2%及0.3%年利率。

而由即日至5月31日，新客戶於App內完成「Mox Bonus」任務，即可享高達3.3%活期存款年利率，適用於50萬港元或以下的有關存款。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。

詳情：Mox Bank

平安壹賬通：定存最高達3.7%年利率

平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立3、4、5、9個月定存，可享3.7%年利率；開立12個月定存享3.4%年利率；開立1個月定存則享3%年利率。至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。

詳情：平安壹賬通銀行

WeLab Bank：4及12個月定存達3.45厘

WeLab Bank最新推出定存優惠，現開立4及12個月定存，可享3.45厘；9個月為3.2厘；6個月為3厘；3個月及1個月分別為2.5厘及0.5厘。

此外，該行提供「GoSave」定期存款優惠，提供高達2.6厘年利率，若更多客戶參與，相對息率再提高，而起存額由10港元起至最高20萬港元。

詳情：WeLab Bank