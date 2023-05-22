虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇清　5行上調年利率　兩行存款更高達3.8厘【5月22日更新】

本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息定期及活期存款等優惠。
其中有五間虛銀上調年利率；亦有2間虛銀提供逾3.8厘的高息存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【5月22日更新】更新各間銀行資訊
Mox Bank：定存12個月享3.3厘
虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存12個月定存，可享3.3%年利率；6個月享3.1%；3個月及1個月則分別崺2%及0.3%年利率。
而由即日至5月31日，新客戶於App內完成「Mox Bonus」任務，即可享高達3.3%活期存款年利率，適用於50萬港元或以下的有關存款。
另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。
詳情：Mox Bank
平安壹賬通：定存最高達3.7%年利率
平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立3、4、5、9個月定存，可享3.7%年利率；開立12個月定存享3.4%年利率；開立1個月定存則享3%年利率。至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。
詳情：平安壹賬通銀行
WeLab Bank：4及12個月定存達3.45厘
WeLab Bank最新推出定存優惠，現開立4及12個月定存，可享3.45厘；9個月為3.2厘；6個月為3厘；3個月及1個月分別為2.5厘及0.5厘。
此外，該行提供「GoSave」定期存款優惠，提供高達2.6厘年利率，若更多客戶參與，相對息率再提高，而起存額由10港元起至最高20萬港元。
詳情：WeLab Bank
Livi Bank：12個月定期息率達3.8厘
livi Bank推出定存優惠，現於手機應用程式叙造12個月定存，可獲3.8%息率，至於6個月定存則為3.6%息率，惟最少叙造20萬以上港元。
另外，於該行存入活期50萬港元，首5萬元有1%活期年利率，其餘45萬元則獲0.4%年利率；之後金額則為0.125%。
詳情：livi Bank
螞蟻銀行：開通指定服務享3.8%活期年利率
螞蟻銀行指，客戶於5月8日至5月31日期間，成功首次開通活期儲蓄賬戶和存款寶賬戶，可於6月2日至7月1日內，享首20萬存款寶存款3.8%活期年利率，較適合小額存靈活地賺取高息。
現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。
詳情：螞蟻銀行
天星銀行：6、9及12個月定存均享3.1厘息
天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.1厘息；至於3個月、2個月及1個月存期則為存期2.95、1.5及0.5厘年利率。至於現時新客戶成功開戶，首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率，舊客戶可享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
ZA Bank 眾安銀行：定存年利率調低至3.01厘
ZA Bank眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，其港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。
詳情：眾安銀行 ZA Bank
富融銀行：3及6個月存款可享3.5厘息
富融銀行表示，現時開立3及6個月港元定期存款，利率均達3.5厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而12個月、1個月及1星期的定存年利率則為3厘、0.1厘與0.05厘。
詳情：富融銀行
甚麼是虛擬銀行？
虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務。詳情按此
現時本港有多少間虛銀？
2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank、平安壹賬通、WeLab Bank 、livi Bank、天星銀行、眾安銀行 ZA Bank、富融銀行及螞蟻銀行。詳情按此
虛銀受金管局監管制度保障？
虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉，客户仍能獲得最多50萬的賠償金。詳情按此