熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 二手樓 港股攻略 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-05-22 16:12:00

虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇清　5行上調年利率　兩行存款更高達3.8厘【5月22日更新】

分享：
8間虛銀存款一文睇，Mox平安壹賬通最進取。(資料圖片)

8間虛銀存款一文睇，Mox平安壹賬通最進取。(資料圖片)

本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息定期及活期存款等優惠。

其中有五間虛銀上調年利率；亦有2間虛銀提供逾3.8厘的高息存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

【5月22日更新】更新各間銀行資訊

Mox Bank：定存12個月享3.3厘 

虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存12個月定存，可享3.3%年利率；6個月享3.1%；3個月及1個月則分別崺2%及0.3%年利率。

而由即日至5月31日，新客戶於App內完成「Mox Bonus」任務，即可享高達3.3%活期存款年利率，適用於50萬港元或以下的有關存款。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。 

詳情：Mox Bank

平安壹賬通：定存最高達3.7%年利率

平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立3、4、5、9個月定存，可享3.7%年利率；開立12個月定存享3.4%年利率；開立1個月定存則享3%年利率至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。

詳情：平安壹賬通銀行

WeLab Bank：4及12個月定存達3.45厘

WeLab Bank最新推出定存優惠，現開立4及12個月定存，可享3.45厘；9個月為3.2厘；6個月為3厘；3個月及1個月分別為2.5厘及0.5厘。

此外，該行提供「GoSave」定期存款優惠，提供高達2.6厘年利率，若更多客戶參與，相對息率再提高，而起存額由10港元起至最高20萬港元。

詳情：WeLab Bank 

MOX Bank、平安壹帳通及weLab Bank。(資料圖片)

Livi Bank：12個月定期息率達3.8厘

livi Bank推出定存優惠，現於手機應用程式叙造12個月定存，可獲3.8%息率，至於6個月定存則為3.6%息率，惟最少叙造20萬以上港元。

另外，於該行存入活期50萬港元，首5萬元有1%活期年利率，其餘45萬元則獲0.4%年利率；之後金額則為0.125%。

詳情：livi Bank

 

螞蟻銀行：開通指定服務享3.8%活期年利率

螞蟻銀行指，客戶於5月8日至5月31日期間，成功首次開通活期儲蓄賬戶和存款寶賬戶，可於6月2日至7月1日內，享首20萬存款寶存款3.8%活期年利率，較適合小額存靈活地賺取高息。

現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。

詳情：螞蟻銀行

螞蟻銀行（資料圖片）

螞蟻銀行（資料圖片）

天星銀行：6、9及12個月定存均享3.1厘息

天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.1厘息；至於3個月、2個月及1個月存期則為存期2.95、1.5及0.5厘年利率。至於現時新客戶成功開戶，首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率，舊客戶可享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。

詳情：天星銀行

ZA Bank 眾安銀行：定存年利率調低至3.01厘 

ZA Bank眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，其港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。

詳情：眾安銀行 ZA Bank

富融銀行：3及6個月存款可享3.5厘息

富融銀行表示，現時開立3及6個月港元定期存款，利率均達3.5厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而12個月、1個月及1星期的定存年利率則為3厘、0.1厘與0.05厘。

詳情：富融銀行

甚麼是虛擬銀行？

虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務。詳情按此

現時本港有多少間虛銀？

2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank平安壹賬通WeLab Bank livi Bank天星銀行眾安銀行 ZA Bank富融銀行螞蟻銀行詳情按此

虛銀受金管局監管制度保障？

虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉，客户仍能獲得最多50萬的賠償金。詳情按此

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受