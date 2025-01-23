財經一周前瞻｜日本料今明兩日加息　特朗普新政次日標普創新高　擬下月加中國關稅10%【1月23日更新】

【1月23日更新】美國當選總統特朗普(Donald Trump)將於當地時間1月20日，周一中午12時宣誓就任第47任美國總統，重返白宮，正式開啟「特朗普2.0時代」。市場將關注他就職後公布的行政命令內容以及對華政策。
特朗普周二（22日）表示，仍在討論自2月起對中國加徵10%關稅。他還宣布將建立「史上最大」的AI基礎設施計劃，OpenAI、軟銀和甲骨文將共同出資5,000億美元。受此消息影響，美股AI相關板塊全線上漲，標普指數創下歷史新高，一度達到6,100點，納斯達克指數重上2萬。
另外，在美國聯邦儲備局本月底公布利率決策之前，日本央行將於周四和周五(23日及24日)舉行為期兩天的議息會議，並在周五公布利率結果。交易員預計日本央行本周再加息0.25%至0.5%的機會率約為八成。
投資者也關注多間大型企業本周公布的季度業績，包括Netflix、3M、強生、寶潔和美國運通等。
以下是1月17日資料
【1月17日更新】儘管美國最新非農就業數據超乎預期，創9個月以來最大增幅，失業率意外降至4.1%，減低市場對今年減息期望。然而美國通脹數據有回落跡象，生產者物價指數PPI按年升3.3%，低於預期的3.5%。市場最關注的美國12月消費物價指數(CPI)於15日公布，按年升幅2.9%，符合預期；核心CPI更按年升幅3.2%，低於市場預期。消息刺激美股「狂歡」，三大指暴漲，道指上漲超過700點，納指飆2.45%或466點，漲幅最大，標普500指數創2024年11月以來的最大單日漲幅，預期美國將有一波升勢。
《彭博》周四(16日)引述消息人士報道，日本央行官認為，只要美國當選總統特朗普在下周上任後不會造成太多負面意外，日本央行在下周好大機會加息。
財經一周前瞻｜美國重點數據及大行業績發布時間
- 1月14日：12月PPI，預測+3.5%(按年)，前值+3%，實際：+3.3%，遜預期。
- 1月14日：12月核心PPI，預測+3.8%(按年)，前值+3.4%，實際：+3.5%，遜預期。
- 1月15日：12月CPI，預測+2.9%(按年)，前值+2.7%，實際：+2.9%(按年)，符預期。
- 1月15日：12月核心CPI，預測+3.3%(按年)，前值+3.3%，實際：+3.2%(按年)，低於預期
- 1月15日業績：花旗、摩根大通、貝萊德、富國銀行、高盛
- 1月16日：12月零售銷售(按月)，預測+0.6%，前值+0.7%，實際：+0.4%，遜預期
- 1月16日：12月核心零售銷售(按月)，預測+0.5%，前值+0.2%，實際：+0.7%，勝預期
- 1月16日：12月首次申領失業救濟金人數，預測21萬，前值20.1萬，實際：21.7萬，高於預期
- 1月16日：12月連續申領失業救濟金人數，預測187.7萬，前值186.7萬，實際：185.9，遜預期
- 1月16日業績：美銀、摩根士丹利、聯合健康