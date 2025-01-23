財經一周前瞻｜日本料今明兩日加息　特朗普新政次日標普創新高　擬下月加中國關稅10%【1月23日更新】

特朗普周二（22日）表示，仍在討論自2月起對中國加徵10%關稅。他還宣布將建立「史上最大」的AI基礎設施計劃，OpenAI、軟銀和甲骨文將共同出資5,000億美元。受此消息影響，美股AI相關板塊全線上漲，標普指數創下歷史新高，一度達到6,100點，納斯達克指數重上2萬。

【1月23日更新】 美國當選總統特朗普(Donald Trump)將於當地時間1月20日，周一中午12時宣誓就任第47任美國總統，重返白宮，正式開啟「特朗普2.0時代」。市場將關注他就職後公布的行政命令內容以及對華政策。

另外，在美國聯邦儲備局本月底公布利率決策之前，日本央行將於周四和周五(23日及24日)舉行為期兩天的議息會議，並在周五公布利率結果。交易員預計日本央行本周再加息0.25%至0.5%的機會率約為八成。

投資者也關注多間大型企業本周公布的季度業績，包括Netflix、3M、強生、寶潔和美國運通等。