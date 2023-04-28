跨境電子支付懶人包｜免國內銀行戶口免兌換人民幣　一文睇清港人必備跨境支付工具 (4月28日更新)

內地慣常使用 無現金交易 ，即使於實體店舖購物消費時，都多使用 電子錢包 。消費者只需用手機支付，或者自助付款機，即可立刻完成付款，能做到即時到帳，亦有助維持社交距離，更免去北上前兌換 人民幣 的煩惱。

跨境電子支付懶人包｜1. WeChat Pay HK

「WeChat Pay HK」，內地又稱「微信支付」，分為香港版及內地版本。香港版「WeChat Pay HK」，在2018年起已實現「雙向跨境支付」，成為首個支援本港用戶，在內地使用的香港電子錢包。據其官網指，用戶無需綁定內地銀行戶口，只需綁定香港銀行戶口，或綁定信用卡即可進行跨境消費。

現時WeChat Pay HK已支援超過100萬內地商戶，如果想透過WeChat Pay HK在內地使用跨境支付，用戶需要先確認其賬戶已通過認證，即需完成身份認證、綁定銀行卡或銀行轉帳認證。

支援WeChat Pay HK以港幣支付的內地商戶名單：按此瀏覽

認證賬戶及開通方法：

首先準備外國護照／港澳回鄉證／港澳居民居住證／外國人永久居留證 打開WeChat軟件，點擊右下角「我」，點擊「服務」，再點擊「錢包」 選擇「身份信息」，點擊「認證」，並同意服務條款 然後按次序輸入身份資料，「姓名、性別、證件信息（類型、號碼、生效日及到期日）、職業、地址」等 然後則進行人臉識別，屆時必須正面對準圓圈，及依指示做動作，完成後頁面會顯示「資料已提交，審核中」，結果將於7個工作天在WeChat通知 完成身份認證後，可以綁定 Visa 、 Mastercard 或 JCB 信用卡，入內填寫卡信息（卡類型、卡號、到期日、CVV碼）、帳單地址，然後接收短信驗證碼。 再設置6位數字的支付密碼，完成實名認證

完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用信用卡、銀行直接付款授權（eDDA）、或於指定門市進行增值（7-11便利店、OK便利店及麥當勞，向職員出示二維碼以現金增值即可）。

詳情：WeChat Pay HK