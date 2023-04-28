跨境電子支付懶人包｜免國內銀行戶口免兌換人民幣　一文睇清港人必備跨境支付工具 (4月28日更新)

疫情經歷3年，今年2月6日中港兩地正式全面通關，香港人北上不用再預約，可自由使用各個出入境口岸來往國內，惟到國內消費日常慣用電子錢包，故出發前最好先準備充足。《am730》現為讀者整合5個港人跨境電子支付懶人包，方法更免開國內銀行戶口，以及免兌換人民幣現金。
跨境電子支付懶人包｜電子錢包好處
內地慣常使用無現金交易，即使於實體店舖購物消費時，都多使用電子錢包。消費者只需用手機支付，或者自助付款機，即可立刻完成付款，能做到即時到帳，亦有助維持社交距離，更免去北上前兌換人民幣的煩惱。
跨境電子支付懶人包｜1. WeChat Pay HK
「WeChat Pay HK」，內地又稱「微信支付」，分為香港版及內地版本。香港版「WeChat Pay HK」，在2018年起已實現「雙向跨境支付」，成為首個支援本港用戶，在內地使用的香港電子錢包。據其官網指，用戶無需綁定內地銀行戶口，只需綁定香港銀行戶口，或綁定信用卡即可進行跨境消費。
現時WeChat Pay HK已支援超過100萬內地商戶，如果想透過WeChat Pay HK在內地使用跨境支付，用戶需要先確認其賬戶已通過認證，即需完成身份認證、綁定銀行卡或銀行轉帳認證。
支援WeChat Pay HK以港幣支付的內地商戶名單：按此瀏覽
認證賬戶及開通方法：
- 首先準備外國護照／港澳回鄉證／港澳居民居住證／外國人永久居留證
- 打開WeChat軟件，點擊右下角「我」，點擊「服務」，再點擊「錢包」
- 選擇「身份信息」，點擊「認證」，並同意服務條款
- 然後按次序輸入身份資料，「姓名、性別、證件信息（類型、號碼、生效日及到期日）、職業、地址」等
- 然後則進行人臉識別，屆時必須正面對準圓圈，及依指示做動作，完成後頁面會顯示「資料已提交，審核中」，結果將於7個工作天在WeChat通知
- 完成身份認證後，可以綁定Visa、Mastercard或JCB信用卡，入內填寫卡信息（卡類型、卡號、到期日、CVV碼）、帳單地址，然後接收短信驗證碼。
- 再設置6位數字的支付密碼，完成實名認證
完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用信用卡、銀行直接付款授權（eDDA）、或於指定門市進行增值（7-11便利店、OK便利店及麥當勞，向職員出示二維碼以現金增值即可）。
跨境電子支付懶人包｜2. AliPay HK
AlipayHK 與 WeChat Pay HK 一樣，均能進行雙向跨境支付，但也需要認證後方可使用跨境支付服務，本港用戶在內地，只要看到商戶貼有「支付寶」或「Alipay+」的標誌，即可使用AlipayHK付款。
而Alipay+覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶，包括便利店、超級市場、食肆及酒店住宿等，亦能購買跨境直通巴士、乘搭廣州、中山、佛山公交等。
認證賬戶及開通方法：
- 打開Alipay HK，進入電子銀包頁面，點擊左上角的「目錄欄」，點按「身份認證」
- 按頁面提示，先拍攝香港身份證，之後確認身份證信息，再完成自拍認證。而身份認證審核，一般需時7個工作天
- 完成審核後，打開Alipay HK，在右下角點擊「我的」，然後點擊「銀行賬戶和信用卡」
- 再點選「綁定信用卡」，輸入信用卡資料（卡類型、卡號、到期日、CVV碼），再按「確定」
- 然後用於銀行登記的電話號碼，會收到一次性驗證碼短訊，再輸入驗證碼，最後成功綁定信用卡
完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用信用卡、銀行直接付款授權（eDDA）、網上銀行轉賬增值、 收銀車增值、或於指定門市進行增值（7-Eleven、OK便利店、屈臣氏、豐澤、麥當勞或百佳等，向職員出示二維碼以現金增值即可）。
詳情：AlipayHK
跨境電子支付懶人包｜3. BoC Pay
BoC Pay為中銀香港推出的電子錢包程式，用戶不需於內地開立銀行賬戶，可透過BoC Pay在大灣區各地一掃即付，盡享消費便利，加上P2P個人轉賬功能，可隨時進行免費實時跨行轉賬，並支援内地銀行收款。
認證賬戶及開通方法：
中銀香港客戶（適用於中銀網上銀行客戶、中銀卡（提款卡）、中銀信用卡、中銀銀聯信用卡客戶）
非中銀香港客戶
支援 BoC Pay支付的內地商戶名單：按此瀏覽
而BoC Pay亦可進行跨境匯款，並不限於本人名下的賬戶，亦支援中國7間主要銀行，包括中國銀行、農業銀行、工商銀行等；貨幣兌換亦會自動進行，匯率按銀聯當日匯價為準。
詳情：BoC Pay
跨境電子支付懶人包｜4. 雲閃付
「雲閃付」是銀聯聯合商業銀行、支付機構等產業，共同推出的中國銀行業統一流動支付App，本地居民只要下載註冊該App及綁定香港銀聯卡，即可在香港和內地跨境使用「雲閃付」進行掃碼支付。
亦可使用於購買內地鐵路系統「12306」的票務。
認證賬戶及開通方法：
- 下載「雲閃付」或「UnionPay App」
- 選擇「新用戶註冊」，再選擇「香港/澳門」及輸入手機號碼
- 輸入「短訊驗證碼」及設置登錄密碼，即註冊成功
- 進入「卡管理」，點選「立即添卡」，輸入銀聯卡號碼或拍照識別
- 確認手機號碼，再輸入所需卡資料（卡類型、卡號、到期日、CVV碼）
- 輸入「短訊驗證碼」及設置登錄密碼，即綁卡成功可以使用
- 在內地時，需切換為「境外用戶付款碼」方可使用，可到「更多設置」，再點「切換中國大陸支付」即成
現時雲閃付支持綁卡機構包括：中國香港、滙豐銀行、恒生銀行、交通銀行（香港）、東亞銀行、大新銀行、Aeon信貸財務（亞洲）、安信信貸、集友銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、工銀亞洲、招商永隆銀行、招商銀行（香港）、創興銀行、中國建設銀行（亞洲）、華僑永亨銀行、三三金融、中信銀行（國際）、通滙香港、ePaylinks、UniCard及Tap&Go。
詳情：雲閃付
跨境電子支付懶人包｜5. 八達通
八達通在香港多年，近乎9成商戶都能使用，早前香港八達通App就新增了「電子錢包Pro」功能，更可增添「中國國內」錢包，直接在國內消費。新功能不但免於持有國內銀行戶口，亦不需連結信用卡資料，充值多少用多少，更能即時將港幣兌換人民幣。
認證賬戶及開通方法：
- 下載「八達通」App以及登記成功後，需要手動開通「Pro」會員
- 以手機號碼及電郵認證登記，之後再利用身份證認證
- 拍攝自己的身份證上傳後，系統會自動填寫用家的個人基本資料，再確認資料
- 之後需要再作「身份認證」，需用手機拍攝自己的樣子
- 再輸入個人住址等資料，系統會即時提交申請，約1分鐘便完成審核
- 申請完成後將即時認證為「八達通銀包Pro」用戶
- 在主頁點選「銀聯二維碼付款」，按「立即開通」，開啟付款功能
- 系統發送驗證碼至手機短訊 ，完成驗證即可獲得銀聯二維碼，即可於內地使用
完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用「轉數快」、網上銀行轉賬增值。要注意，「電子錢包Pro」功能開通的申請人需年滿18歲。
詳情：八達通
香港人有甚麼方法做到跨境電子支付？
可以使用八達通、WeChat Pay HK、AlipayHK、BoC Pay及雲閃付......更多詳情
需要開通內地銀行戶口才能使用嗎？
不需要開通內地銀行戶口也可使用......更多詳情