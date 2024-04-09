金價走勢｜人行增持致黃金價格連續七天創新高　ETF投資/實金/紙黃金一覽

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金2024｜內地連續17個月增持黃金

金價踏入第二季屢破頂，黃金每安士在周二（4月9日）亞洲時段，一度高見2,349.8美元；紐約期金亦曾高見2,363美元，連續7天創歷史新高，今年以來累漲逾一成。

而據人民銀行公布，3月份黃金儲備增至7,274萬安士，為連續第17個月增持。截至3月底，中國外匯儲備達32,457億美元，按月增加198億美元，為2021年12月以來最高。

摩根大通早前發表報告指，金價今年有望上試每安士2,500美元，而升勢將延續至第二季。

黃金2024｜ 黃金趨勢分析

黃金2024｜FXStreet：不排除金價或能漲至2370美元

FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，各國央行近期公布爭持黃金，黃金購買量激增抵消了美國非農就業數據帶動的美聯儲鷹派押注，亦預計全球央行將在今年晚些時候大舉買入黃金。Mehta補充，若黃金買家成功頂住修正壓力，並突破2350美元/盎司心理位，那麼不能排除金價出現新一波反彈並漲向每安士2,370美元的可能性。

黃金2024｜ 花旗：6至12個月目標價每安士3000美元

花旗分析指，將黃金和白銀的0至3個月價格目標，分別上調9%和16%，目標價分別為每安士2,400美元和每安士28美元。

此外，花旗亦上調黃金和白銀的6至12個月看漲情景目標價格上限，分別達到每安士3,000美元和32美元。

黃金2024｜David Rosenberg：金價有望觸及每安士3000美元

著名經濟學家David Rosenberg分析，金價在連續幾個月在相當穩定區間內交易後，在3月初開始飆升。自那時以來，金價上漲14%，並創造一系列單日紀錄。

而他預料，聯儲局即將減息，金價有望觸及每安士3,000美元，意味較當前水平有近30%的潛在上升空間。