黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。 【9月20日更新金價分析】

黃金2024｜期金升穿2600美元 隨美國聯儲局啟動減息週期，金價在上個交易日創下歷史新高後回落，周四（9月19日）升幅收窄。 現貨黃金漲0.17%至每安士2,590美元。 紐約期金現報每安士2,593至2,616美元，升0.05%。 黃金2024｜ 黃金趨勢分析 黃金2024｜瑞銀：上調年底目標價至2700美元 瑞銀全球財富管理大宗商品策略師Wayne Gordon表示，預期到2025年中期，金價將邁向每安士2,700美元。 黃金2024｜ 花旗：未來半年升至3000美元 花旗的報告指出，花旗銀行投資策略及資產配置部料，3個月內對金價預測為2,600美元，未來6至12個月預測為3,000美元。除了實金需求強勁和央行增購黃金外，且自2024年第二季後期，資金透過黃金ETF、場外交易，以及期貨期權的渠道流入金市；而美國就業市場疲弱，連同儲局開始減息周期，或會支持金價升勢。 黃金2024｜ 德國商業銀行：明年年中金價漲至2600美元 德國商業銀行研究部高級大宗商品分析師Carsten Fritsch指，預計聯儲局將在年底前減息3次，2025年上半年還將降息三次，亦上調對黃金的預測。他預計到明年年中，金價將進一步上漲至2,600美元。 儲蓄方法｜存摺、零存整付等15種攻略 懶人1年快速儲6萬？

