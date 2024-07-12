金價走勢｜金價升穿2400美元　ETF投資/實金/紙黃金一覽

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金2024｜金價升穿2400美元

美國公布6月CPI數據，反映有所降溫，市場對聯儲局於9月份減息期望再度升溫，金價連升3日，更升穿每安士2,400美元。

紐約8月期金，報每安士2,421.9美元，升1.8%；現貨金亦升大約1.8%，升至每安士2,415美元水平，是逾一個月來最高。

黃金2024｜ 黃金趨勢分析

黃金2024｜瑞銀：上調年底目標價至2600美元

瑞銀投資銀行貴金屬策略Joni Teves表示，將今年金價目標價上調至2,600美元，並預期未來2年金價會進一步上揚，或會突破2,800美元。

瑞銀指出，金價高企是由官方部門買黃金所帶來的結構性支持，亦將金價交易區間提升至更高水平，加上環球宏觀環境充斥不確定因素，以及地緣政治風險持續，令投資者及官方機構繼續進行資產多元化，令黃金價格推高。

黃金2024｜DWS：提高金價目標至2400美元

DWS全球首席投資總監Bjorn Jesch表示，DWS提高金價目標，預計2025年3月底前金價將達至每安士2,400美元，主要是相信持續的需求，以及更寬鬆的貨幣政策可作支撐。

同時，市場正在消化降息預期，亞洲部分國家的特殊需求、央行強勁買盤加上地緣政治風險加劇，以及全球流動性增加均持續支撐金價。

黃金2024｜FXStreet：不排除金價或能漲至2370美元

FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，各國央行近期公布爭持黃金，黃金購買量激增抵消了美國非農就業數據帶動的美聯儲鷹派押注，亦預計全球央行將在今年晚些時候大舉買入黃金。Mehta補充，若黃金買家成功頂住修正壓力，並突破2350美元/盎司心理位，那麼不能排除金價出現新一波反彈並漲向每安士2,370美元的可能性。

黃金2024｜ 花旗：維持6至12個月目標價

花旗維持此前看法。此前該行分析指，將黃金和白銀的0至3個月價格目標，分別上調9%和16%，目標價分別為每安士2,400美元和每安士28美元。

此外，花旗亦上調黃金和白銀的6至12個月看漲情景目標價格上限，分別達到每安士3,000美元和32美元。