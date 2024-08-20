黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金2024｜金價升穿2500美元

美國在聯儲局準備減息的預期下，上周創出每安士2,508美元的新高，現持續在2,500美元水平徘徊。多間大行都認為，黃金仍有進一步上漲的空間。而金價自年初以來，已經28次創新高，累積升幅達21%。

紐約8月期金，報每安士2,558至2,560美元，升0.71%；現貨金報2,520至2,522美元，升約0.67%。

黃金2024｜ 黃金趨勢分析

黃金2024｜瑞銀：上調年底目標價至2700美元

瑞銀全球財富管理大宗商品策略師Wayne Gordon表示，預期到2025年中期，金價將邁向每安士2,700美元。

黃金2024｜ 花旗：預測為每安士2550美元

花旗的報告指出，黃金投資者情緒在未來3到6個月有望上行，預計到明年中期的黃金價格，將達到每安士3,000美元，第4季度平均價格預測為每安士2,550美元。

黃金2024｜ 德國商業銀行：明年年中金價漲至2600美元

德國商業銀行研究部高級大宗商品分析師Carsten Fritsch指，預計聯儲局將在年底前減息3次，2025年上半年還將降息三次，亦上調對黃金的預測。他預計到明年年中，金價將進一步上漲至2,600美元。