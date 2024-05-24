黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。
【5月24日更新黃金價格】
黃金2024｜金價創約兩周新低
美國減息前景減弱，加上美元上升，觸發黃金出現獲利回吐。現貨金低見每盎司2,326.79美元，跌約51.5美元，跌幅約2.2%；紐約期金收報每盎司2,337.2美元，跌55.7美元，跌幅2.3%，連續3日低收。
黃金2024｜黃金趨勢分析
黃金2024｜瑞銀：黃金價格有潛在45%升值空間
瑞銀報告指，全球風險加劇，地緣政治局勢緊張，各國央行買入黃金，實行多元化配置，成為近年主導金價變動的主要因素。如果新興市場央行將超過10%的儲備配置為黃金，需要購入大約12萬億美元的黃金，相當於目前黃金市值的75%，相信央行強勁的購金潮大概率會持續。
該行又指，黃金將被加密貨幣替代的擔憂不再，黃金繼續被視為避險資產和投資組合多元化工具，而加密貨幣則更像是一種風險投資。
瑞銀補充，金價之前雖然屢創新高，但經通脹調整後，黃金距離實際價格的歷史高點，仍相差40%，因此與其他實物資產如股票相比，價格並不高。而黃金股的估值偏低，市盈率比正常水平低40%。同黃金價格的正常系數比較，股價應上漲45%。
黃金2024｜DWS：提高金價目標至2,400美元
DWS全球首席投資總監Bjorn Jesch表示，DWS提高金價目標，預計2025年3月底前金價將達至每安士2,400美元，主要是相信持續的需求，以及更寬鬆的貨幣政策可作支撐。
同時，市場正在消化降息預期，亞洲部分國家的特殊需求、央行強勁買盤加上地緣政治風險加劇，以及全球流動性增加均持續支撐金價。
黃金2024｜FXStreet：不排除金價或能漲至2370美元
FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，各國央行近期公布爭持黃金，黃金購買量激增抵消了美國非農就業數據帶動的美聯儲鷹派押注，亦預計全球央行將在今年晚些時候大舉買入黃金。Mehta補充，若黃金買家成功頂住修正壓力，並突破2350美元/盎司心理位，那麼不能排除金價出現新一波反彈並漲向每安士2,370美元的可能性。
黃金2024｜花旗：維持6至12個月目標價
花旗維持此前看法。此前該行分析指，將黃金和白銀的0至3個月價格目標，分別上調9%和16%，目標價分別為每安士2,400美元和每安士28美元。
此外，花旗亦上調黃金和白銀的6至12個月看漲情景目標價格上限，分別達到每安士3,000美元和32美元。
儲蓄方法｜存摺、零存整付等15種攻略 懶人1年快速儲6萬？
黃金2024｜黃金分析
有意入場投資黃金的投資者，未必如傳統般買實金，即金條、金幣、飾金等，現時在市場買金的方式主要有實金、紙黃金及黃金ETF，而且各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。
黃金2024｜投資黃金：實金
實金買賣包金條、金磚、金粒、飾金等，有意投資者可選擇到銀行購買，現時提供實金買賣銀行包括中銀香港、上海商業銀行、華僑銀行、招商永隆、集友，因並非每間分行有黃金存貨，故買前建議先致電查詢；也可到一般金舖購買，如周生生、周大福、六福珠寶等，但在金行買賣黃金時，買入及賣出差價可超過15%；亦有部分金銀商有提供實金服務。
至於實金好處是有一件實物在手，但實金保存不易攜帶不便，而且入場費高，價格亦有機會因刮花或管理不當致損壞，最終影響價值。
黃金2024｜投資黃金：紙黃金／黃金存摺
紙黃金又名黃金存摺，無需涉及實貨儲存及交收，省了保存實金保存的困難。紙黃金又只需於賬戶上進行黃金交易，故買入賣出均沒實金出現；而賬戶不能提取黃金，因賬戶只記錄黃金存款存款。現時亦有多間銀行提供紙黃金／黃金存摺，包括中銀香港、滙豐、華僑銀行、花旗、星展、工銀亞洲；亦有部分證券商有提供該服務。
此外，紙黃金跟隨金價走勢上落，加上存在銀行是沒有利息收入，因此賺錢只能靠金價上升，但入場費較低，即使0.1安士、數千元亦可交易；另要注意機構倒閉，紙黃金或有機會變廢紙。
黃金2024｜投資黃金：黃金ETF
近年市面上亦出現黃金ETF，即以投資黃金的基金，入場費低，具有高價格透明度及流動性強，當投資者買入ETF，發行機構會買入相應價值實物黃金存於其儲存庫。有意投資黃ETF，只需申請證券戶口即可入場投資。
現時港交所設有3隻黃金ETF，分別是「SPDR金ETF（2840）」 、「價值黃金（3081）」 及「恒生人幣金ETF （83168）」。
「SPDR金ETF（2840）」以港幣交易，是全球最大的黃金ETF，跟倫敦金銀市場協會 （LBMA）黃金價變動，該ETF現於紐約、香港、新加坡及東京上市。
「價值黃金（3081）」以港元、人民幣及美元交易，由惠理公司發行，價格反映倫敦金銀市場協會 (LBMA) 黃金價格，其實金庫存於香港。
「恒生人幣金ETF （83168）」恒生人幣金ETF由恒生投資管理發行，以人民幣交易，不過成交量較上述兩隻ETF低。
黃金2024｜查閱黃金價格走勢
一般市民可從新聞或網上查閱黃金價格及走勢，香港金銀業貿易場的網站上，顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。新聞留意黃金報價外，亦可在網上輕易找到黃金價格。不過需注意，國際常用金價單位是「安士/盎司」或是「克」，但到本地金行買賣黃金時，常用單位為「兩」。
至於有關紙黃金及黃金ETF等價格走勢，則可從各大銀行或證券商的網站參閱。
詳情：香港金銀業貿易場
免責聲明：本網站之內容僅屬一般參考，並非個人化投資建議。
黃金2024｜常見問題
黃金2024｜有甚麼方法可投資黃金？
投資黃金有數個方法，投資者可透過購買實金、黃金ETF、黃金存摺或紙黃金。詳情按此
黃金2024｜如何查閱黃金價格走勢？
可從，香港金銀業貿易場的網站上，查閱黃金價格及走勢顯示，網站顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。詳情按此
黃金2024｜投資黃金有何優缺點？
實金、紙黃金及黃金ETF，各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。詳情按此