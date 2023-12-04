黃金價格走勢｜金價再創新高專家教如何部署　ETF投資、實金、紙黃金方法一文睇清 (持續更新)

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2023｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金2023｜現貨金逼近2150美元

市場人士憧憬聯儲局最快於明年上半年，調整現行緊縮性貨幣政策，增加投資者風險偏好，資金重投黃金市場。

截至12月5日下午，現貨金價格報每帘士2,035.66美元，最升0.34%。紐約期金最新報2,055.7美元，升0.66%。

有分析指，金價未來或出現小幅回檔，但總體而言隨著購買興趣回升，反彈勢頭將延續到12月，並持續到2024年。

黃金2023｜黃金趨勢分析

黃金2023｜道富環球投資：2024年的潛在交易區間於每安士1950美元至2200美元

道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑指，即使面對傳統的宏觀經濟不利因素，黃金價格依然表現穩健。在市場對聯儲局或需於2024年上半年降息的預期不斷升溫推動下，金價於12月4日突破此前在疫情期間創下的歷史高點。

展望2024年，貨幣政策轉變向、經濟增長放緩和投資市場波動加劇有望利好黃金。此外，基本因素如需求持續增加也將繼續支撐黃金。展望2024年金價基本情況預測，黃金在2024年的潛在交易區間將於每盎司1,950美元至2,200美元，而該行的樂觀情況預測，交易區間將於每盎司2,200美元至2,400美元。

黃金2023｜瑞銀： 投資黃金緩解特定風險影響

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在最新發布的2024展望報告中提及，未來一年面對地緣政治的不確定性風險，投資人可提早因應未來波動，除了多元化配置，可以透過為資本提供保護的策略、另類投資或石油及黃金部位，進一步強化投資組合並緩解特定風險的影響。

黃金2023｜華僑銀行： 料明年底上2040美元

華僑銀行香港經濟師姜靜說，從往績紀錄來看，黃金價格與美國10年通脹保值國債收益率有非常高的負相關性。過去數月聯儲局鷹派立場，以及美國10年期國債收益率持續上漲，金價由年內高位2,050美元輾轉回落至1,820美元。姜靜預期，明年底國際金價或上漲至2,040美元。

黃金2023｜花旗：料最快半年內金價重上2150美元

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應傳媒查詢指，未來半年到1年料為104.68；金價3個月內預測為1,980美元、未來6至12個月料為2,150美元。

黃金2023｜ 渣打：料金價上試1915美元

渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖表示，中東局勢持續緊張，黃金和瑞郎等避險資產近日上漲。受廣泛的避險需求和美國政府債券收益率下跌所推動，黃金仍有進一步上漲潛力，或升至每安士1,915美元。

黃金2023｜信銀國際：料第四季金價重上1950美元

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，地緣政治升溫、環球央行加息周期基本結束，有助金價逐步觸底回升，預計第四季高位有望達1,950美元。