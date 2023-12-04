黃金價格走勢｜金價再創新高專家教如何部署　ETF投資、實金、紙黃金方法一文睇清 (持續更新)

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2023｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。
【12月5日更新 黃金價格走勢分析】
黃金2023｜現貨金逼近2150美元
市場人士憧憬聯儲局最快於明年上半年，調整現行緊縮性貨幣政策，增加投資者風險偏好，資金重投黃金市場。
截至12月5日下午，現貨金價格報每帘士2,035.66美元，最升0.34%。紐約期金最新報2,055.7美元，升0.66%。
有分析指，金價未來或出現小幅回檔，但總體而言隨著購買興趣回升，反彈勢頭將延續到12月，並持續到2024年。
黃金2023｜黃金趨勢分析
黃金2023｜道富環球投資：2024年的潛在交易區間於每安士1950美元至2200美元
道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑指，即使面對傳統的宏觀經濟不利因素，黃金價格依然表現穩健。在市場對聯儲局或需於2024年上半年降息的預期不斷升溫推動下，金價於12月4日突破此前在疫情期間創下的歷史高點。
展望2024年，貨幣政策轉變向、經濟增長放緩和投資市場波動加劇有望利好黃金。此外，基本因素如需求持續增加也將繼續支撐黃金。展望2024年金價基本情況預測，黃金在2024年的潛在交易區間將於每盎司1,950美元至2,200美元，而該行的樂觀情況預測，交易區間將於每盎司2,200美元至2,400美元。
黃金2023｜瑞銀：投資黃金緩解特定風險影響
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在最新發布的2024展望報告中提及，未來一年面對地緣政治的不確定性風險，投資人可提早因應未來波動，除了多元化配置，可以透過為資本提供保護的策略、另類投資或石油及黃金部位，進一步強化投資組合並緩解特定風險的影響。
黃金2023｜華僑銀行： 料明年底上2040美元
華僑銀行香港經濟師姜靜說，從往績紀錄來看，黃金價格與美國10年通脹保值國債收益率有非常高的負相關性。過去數月聯儲局鷹派立場，以及美國10年期國債收益率持續上漲，金價由年內高位2,050美元輾轉回落至1,820美元。姜靜預期，明年底國際金價或上漲至2,040美元。
黃金2023｜花旗：料最快半年內金價重上2150美元
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應傳媒查詢指，未來半年到1年料為104.68；金價3個月內預測為1,980美元、未來6至12個月料為2,150美元。
黃金2023｜渣打：料金價上試1915美元
渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖表示，中東局勢持續緊張，黃金和瑞郎等避險資產近日上漲。受廣泛的避險需求和美國政府債券收益率下跌所推動，黃金仍有進一步上漲潛力，或升至每安士1,915美元。
黃金2023｜信銀國際：料第四季金價重上1950美元
中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，地緣政治升溫、環球央行加息周期基本結束，有助金價逐步觸底回升，預計第四季高位有望達1,950美元。
黃金2023｜黃金分析
有意入場投資黃金的投資者，未必如傳統般買實金，即金條、金幣、飾金等，現時在市場買金的方式主要有實金、紙黃金及黃金ETF，而且各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。
黃金2023｜投資黃金：實金
實金買賣包金條、金磚、金粒、飾金等，有意投資者可選擇到銀行購買，現時提供實金買賣銀行包括中銀香港、上海商業銀行、華僑銀行、招商永隆、集友，因並非每間分行有黃金存貨，故買前建議先致電查詢；也可到一般金舖購買，如周生生、周大福、六福珠寶等，但在金行買賣黃金時，買入及賣出差價可超過15%；亦有部分金銀商有提供實金服務。
至於實金好處是有一件實物在手，但實金保存不易攜帶不便，而且入場費高，價格亦有機會因刮花或管理不當致損壞，最終影響價值。
黃金2023｜投資黃金：紙黃金／黃金存摺
紙黃金又名黃金存摺，無需涉及實貨儲存及交收，省了保存實金保存的困難。紙黃金又只需於賬戶上進行黃金交易，故買入賣出均沒實金出現；而賬戶不能提取黃金，因賬戶只記錄黃金存款存款。現時亦有多間銀行提供紙黃金／黃金存摺，包括中銀香港、滙豐、華僑銀行、花旗、星展、工銀亞洲；亦有部分證券商有提供該服務。
此外，紙黃金跟隨金價走勢上落，加上存在銀行是沒有利息收入，因此賺錢只能靠金價上升，但入場費較低，即使0.1安士、數千元亦可交易；另要注意機構倒閉，紙黃金或有機會變廢紙。
黃金2023｜投資黃金：黃金ETF
近年市面上亦出現黃金ETF，即以投資黃金的基金，入場費低，具有高價格透明度及流動性強，當投資者買入ETF，發行機構會買入相應價值實物黃金存於其儲存庫。有意投資黃ETF，只需申請證券戶口即可入場投資。
現時港交所設有3隻黃金ETF，分別是「SPDR金ETF（2840）」 、「價值黃金（3081）」 及「恒生人幣金ETF （83168）」。
「SPDR金ETF（2840）」以港幣交易，是全球最大的黃金ETF，跟倫敦金銀市場協會 （LBMA）黃金價變動，該ETF現於紐約、香港、新加坡及東京上市。
「價值黃金（3081）」以港元、人民幣及美元交易，由惠理公司發行，價格反映倫敦金銀市場協會 (LBMA) 黃金價格，其實金庫存於香港。
「恒生人幣金ETF （83168）」恒生人幣金ETF由恒生投資管理發行，以人民幣交易，不過成交量較上述兩隻ETF低。
黃金2023｜查閱黃金價格走勢
一般市民可從新聞或網上查閱黃金價格及走勢，香港金銀業貿易場的網站上，顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。新聞留意黃金報價外，亦可在網上輕易找到黃金價格。不過需注意，國際常用金價單位是「安士/盎司」或是「克」，但到本地金行買賣黃金時，常用單位為「兩」。
至於有關紙黃金及黃金ETF等價格走勢，則可從各大銀行或證券商的網站參閱。
詳情：香港金銀業貿易場
黃金2023｜常見問題
黃金2023｜有甚麼方法可投資黃金？
投資黃金有數個方法，投資者可透過購買實金、黃金ETF、黃金存摺或紙黃金。詳情按此
黃金2023｜如何查閱黃金價格走勢？
可從，香港金銀業貿易場的網站上，查閱黃金價格及走勢顯示，網站顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。詳情按此
黃金2023｜投資黃金有何優缺點？
實金、紙黃金及黃金ETF，各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。詳情按此