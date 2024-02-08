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財經
2024-02-08 13:25:00

黃金價格走勢｜ETF投資/實金/紙黃金一覽　市場觀察儲局走向金價穩定

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黃金價格走勢｜投資黃金ETF、實金、紙黃金方法一文睇清

黃金價格走勢｜投資黃金ETF、實金、紙黃金方法一文睇清

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

【2月8日更新 黃金價格走勢分析】

機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖）

黃金2024｜現貨金逼近2150美元

臨近新年，各國對黃金的需求堅挺，消費者不斷買金條作為紀念，加上中東局勢緊張，資金流入黃金避險，增加投資者風險偏好，資金重投黃金市場。在最大的消費國—中國，現貨價格升水，每安士由37美元升至45美元；45美元至51美元。

投資者等待美聯儲官員關於利率路徑的線索，金價保持穩定。截至2月8日下午，現貨金價格報每安士2,032.64美元，跌0.12%；紐約期金最新報2,047.80美元，跌0.19%。

黃金2024｜黃金趨勢分析

黃金2024｜High Ridge：金市處於整固階段

High Ridge期貨金屬交易主管David Meger表示，金市目前處於整固階段，市場開始明白聯儲局不會很快減息，並且把有關轉變反映在價格方面。市場又預期，將不會有利率變動，但揣測聯儲局官員將就今年減息路線提供啟示。

黃金2024｜渣打：料金價上試2150美元

渣打CIO表示，面對環球不確定性，黃金仍為對抗重大經濟衰退，以及地緣政治風險的有效避險工具。基於聯儲局在2024年中預料或開始減息，渣打CIO認為，黃金價格將在12個月內進一步上升，達到2,150美元安士的歷史新高。

黃金2024｜實德金融：料全年金價高低波幅達25%

實德金融首席分析師郭啟倫表示，若美國掉頭減息，將推動金價再破頂，預料2024年全年金價介乎1,880至2,350美元，高低波幅多達25%。他認為，如市場憂慮美國及全球經濟表現而改持現金，可能導致金價從高位回吐。

黃金2024｜艾德金融：全年或升至2300美元

艾德金融期貨主管文錦輝預料，現貨金在今年首季，或能重返2,130美元，全年或升至2,300美元一安士。

文錦輝指，金價走勢取決於美國首次減息時機、減息速度有多快，而日本貨幣政策轉向令全球投資重組，資金亦可能由股市流向金市。

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金2024｜黃金分析

有意入場投資黃金的投資者，未必如傳統般買實金，即金條、金幣、飾金等，現時在市場買金的方式主要有實金、紙黃金及黃金ETF，而且各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。

黃金買賣2023｜投資黃金方法（am730製圖） 黃金買賣2023｜投資黃金方法（am730製圖） 黃金買賣2023｜投資黃金方法（am730製圖）

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金2024｜投資黃金：實金

實金買賣包金條、金磚、金粒、飾金等，有意投資者可選擇到銀行購買，現時提供實金買賣銀行包括中銀香港上海商業銀行華僑銀行招商永隆集友，因並非每間分行有黃金存貨，故買前建議先致電查詢；也可到一般金舖購買，如周生生周大福六福珠寶等，但在金行買賣黃金時，買入及賣出差價可超過15%；亦有部分金銀商有提供實金服務。

至於實金好處是有一件實物在手，但實金保存不易攜帶不便，而且入場費高，價格亦有機會因刮花或管理不當致損壞，最終影響價值。

黃金2024｜投資黃金：紙黃金／黃金存摺

紙黃金又名黃金存摺，無需涉及實貨儲存及交收，省了保存實金保存的困難。紙黃金又只需於賬戶上進行黃金交易，故買入賣出均沒實金出現；而賬戶不能提取黃金，因賬戶只記錄黃金存款存款。現時亦有多間銀行提供紙黃金／黃金存摺，包括中銀香港滙豐華僑銀行花旗星展工銀亞洲；亦有部分證券商有提供該服務。

此外，紙黃金跟隨金價走勢上落，加上存在銀行是沒有利息收入，因此賺錢只能靠金價上升，但入場費較低，即使0.1安士、數千元亦可交易；另要注意機構倒閉，紙黃金或有機會變廢紙。

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黃金2024｜投資黃金：黃金ETF

近年市面上亦出現黃金ETF，即以投資黃金的基金，入場費低，具有高價格透明度及流動性強，當投資者買入ETF，發行機構會買入相應價值實物黃金存於其儲存庫。有意投資黃ETF，只需申請證券戶口即可入場投資。

現時港交所設有3隻黃金ETF，分別是「SPDR金ETF（2840）」 、「價值黃金（3081）」 及「恒生人幣金ETF （83168）」。

「SPDR金ETF（2840）」以港幣交易，是全球最大的黃金ETF，跟倫敦金銀市場協會 （LBMA）黃金價變動，該ETF現於紐約、香港、新加坡及東京上市。

「價值黃金（3081）」以港元、人民幣及美元交易，由惠理公司發行，價格反映倫敦金銀市場協會 (LBMA) 黃金價格，其實金庫存於香港。

「恒生人幣金ETF （83168）」恒生人幣金ETF由恒生投資管理發行，以人民幣交易，不過成交量較上述兩隻ETF低。

黃金2024｜查閱黃金價格走勢

一般市民可從新聞或網上查閱黃金價格及走勢，香港金銀業貿易場的網站上，顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。新聞留意黃金報價外，亦可在網上輕易找到黃金價格。不過需注意，國際常用金價單位是「安士/盎司」或是「克」，但到本地金行買賣黃金時，常用單位為「兩」。

至於有關紙黃金及黃金ETF等價格走勢，則可從各大銀行或證券商的網站參閱。

詳情：香港金銀業貿易場

黃金2024｜常見問題

黃金2024｜有甚麼方法可投資黃金？

投資黃金有數個方法，投資者可透過購買實金、黃金ETF、黃金存摺或紙黃金。詳情按此

黃金2024｜如何查閱黃金價格走勢？

可從，香港金銀業貿易場的網站上，查閱黃金價格及走勢顯示，網站顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。詳情按此

黃金2024｜投資黃金有何優缺點？

實金、紙黃金及黃金ETF，各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。詳情按此

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