黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法　黃金ETF實金紙黃金原來好易買【8月22日更新】

黃金投資／黃金買賣2023｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金買賣2023｜黃金分析

黃金買賣2023｜芝商所： 黃金目前面臨著利好與利空相互交織的複雜環境

芝商所亞太地區金屬產品執行總監Sachin Patel表示，今年上半年黃金價格上漲5.4%。美聯儲利率緊縮週期的結束，以及美元相應走軟，可能會為黃金提供支撐。經濟下行會推高金價，因為會影響投資者的風險偏好。但如果美國和全球經濟繼續表現出韌性，利率被進一步提高，或者美國成功避免衰退，那麼金價可能會下跌。

Sachin Patel又認為，今年看到黃金和股票對美元強弱和收益率變化的反應較為類似。然而，在3月份美國銀行業危機爆發期間，確實看到黃金跑贏大盤，因為它作為避險資產凸顯出了吸引力；同時更多的市場參與者轉向微型黃金期貨。

Sachin Patel指，趨勢表明，市場參與者正在關注市場對影響黃金的許多基本面因素（從美元強弱到利率環境）可能做出的突然反應。黃金價格面臨多種可能的情境，這使黃金期貨市場成為2023年剩餘時間內一個值得密切關注的市場。

黃金買賣2023｜ 德國商業銀行：金價將在年底回升至2000美元

德國商業銀行大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen表示，聯儲局的鷹派貨幣政策，短期內仍是黃金的主導力量。Nguyen 預計，7 月升息將是央行本輪緊縮周期的最後一次升息。她補充稱，隨著對經濟衰退的擔憂開始加劇，金價將在今年年底回升至2,000美元。

黃金買賣2023｜荷蘭銀行：預測每安士黃金下調至2000美元

荷蘭銀行策略師指，已將其對2024年金價的預測從2,200美元下調至2,000美元。該行指，利率預期和美元前景是金價最重要的驅動因素，因為聯儲局開始放鬆貨幣政策，總體上利好金價。但正如市場預計的那樣，這已經反映在黃金價格上，故認為金價對美元從當前水平的上行空間相當有限。