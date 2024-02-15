MPF表現2024｜強積金10大排名最好表現基金比較　一款回報率最好【2月15日更新】

強積金／MPF表現2024｜MPF即強制性公積金計劃，是香港的一項退休保障計劃。2024年開局後，部分美股及日本基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【2月15日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

MPF ｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 MPF ｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

MPF ｜強積金 (MPF) 整體表現分析 MPF ｜積金評級： 1月人均蝕5000元 強積金機構積金評級公布1月MPF數據，指中港股市表現疲弱，令強積金在2024年1月虧損約2.06%，按港元計算，強積金1月份投資虧損約235億港元，即469 萬名強積金成員平均虧損約5,000港元。 MPF ｜GUM：大中華股票基金全年走21億資金 強積金MPF機構GUM發布2023年12月強積金市場佔有率報告。12 月強積金市場總資產上升2.6%至1.14萬億港元。在市佔率方面，宏利於 2023 年以 27.7%的佔有率位繼續佔據榜首。 此外，去年共有128億元轉入「股票基⾦」；「固定收益基⾦」和「混合資產基⾦」分別有112億元及16億元資⾦流出，GUM指，相信原因是環球股市於2023年普遍造好，吸引不少成員轉換⾄「股票基⾦」。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2024年初開局，以日本基金及保守基金較佳，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為現金及存款、債券等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

強積金｜1. 永明彩虹美國股票基金 永明彩虹美國股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中投資最少70%於美國股票市場上市之公司的股票。 至於該強積金基金的管理費最高為1.285%，其投資組合內十大資首3位為「Microsoft Corp」（6.3%）、「Apple Inc」（6.2%）及「Amazon.com Inc」（4.1%）。 詳情：永明彩虹美國股票基金 強積金｜2. 海通MPF環球分散基金 - T 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金，當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券，但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.33%，目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」（3.86%）、「MSCI Inc (USA 美國)」（3.55%）、Microsoft Corporation (USA 美國)（3.22%）。 詳情：海通MPF環球分散基金 - T 強積金｜3. 海通MPF環球分散基金 - A 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金，當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券，但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.43%，目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」（3.86%）、「MSCI Inc (USA 美國)」（3.55%）、Microsoft Corporation (USA 美國)（3.22%）。 詳情：海通MPF環球分散基金 - A