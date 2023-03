這FDIC在周日(12日)後第二次出售 SVB,FDIC此後聘請了投資銀行 Piper Sandler Companies協助新拍賣。

消息人士又表示,只允許目前持有銀行牌照的投標方在提交報價前研究該銀行的財務狀況,這是為了讓傳統貸款機構比私募股權公司更具優勢。

新買家需「完全放棄加密貨幣業務」

此外,消息人士補充,Signature Bank的任何買家都必須同意完全放棄該銀行的加密貨幣業務(must agree to give up all the crypto business at the bank)。