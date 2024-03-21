世界盃外圍賽｜香港隊分組賽鬥烏茲別克 0比2落敗

香港隊賽前在世界盃亞洲區外圍賽的次圈E組2戰1和1負，同組除了烏軍還有伊朗及土庫曼。世界排名154的香港在球迷打氣下，面對世界排名66的烏茲別克，開賽僅4分鐘，港隊差點失守，烏茲別克一次攻勢將皮球送入網窩，然而有球員犯手球在先，球證判入球無效。之後烏茲別克繼續施壓，20分鐘，卡斯高殺入禁區埋門，然而射地波中柱彈出。香港隊在上半場餘下時間一直處於劣勢，幸而力保不失。反觀烏茲別克在上半場錄得13次射門，當中5次中目標，始終未能打開紀錄。

換邊後，烏茲別克繼續壓逼香港隊防線，終於在3分鐘後取得入球。隊長蘇木羅夫接應隊友右路地波傳中，於遠柱掃入，烏茲別克領先1比0。65分鐘，烏茲別克在進攻左路開出角球，托馬洛夫後上衝頂破網，將比數改寫成2比0。之後香港隊努力組織攻勢，可惜具威脅的埋門不多，最終以兩球落敗。

香港足球隊之前6次面對來自中亞的烏茲別克，往績2和4負。最近一次對賽為2013年亞洲盃外圍賽，當時香港足球隊以0比2落敗，時任主帥金判坤在賽後落淚。安達臣執教的香港隊將在3月26日作客烏茲別克，之後將在6月5日主場鬥勁旅伊朗。

另一邊廂，身處C組的國家隊，作客新加坡憑武磊在上半場梅開二度，半場領先2比0。可惜換邊後連失兩球，結果與新加坡踢成2比2，目前在小組3戰錄得1勝1和1負。