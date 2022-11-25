世界盃2022︱出身貧民窟曾遭持槍指嚇 李察利臣射入金球名字響遍全球

世界盃G組賽事，被視為今屆奪標大熱的巴西終於出場，面對防守出色的塞爾維亞，憑着李察利臣（Richarlison）個人技術梅開二度為球隊帶來首勝。這位效力熱刺的25歲球星，雖然鋒芒及不上陣中王牌尼馬（Neymar），默默埋頭苦幹多年首度亮相世界盃，終於能在世人面前展露屬於他的光芒，讓世人記住他的名字。 李察利臣的奮鬥故事，與很多巴西球星都一樣，貧窮刻苦的童年，離鄉別井鍛煉球技，不同的是，他曾經被槍指頭，李察利臣的足球生涯幾乎未開始已經結束。

因為足球 放棄了媽媽 來自巴西貧民窟、經過幾番努力終於成功才能......這幾乎是所有森巴球星的成長方程式，李察利臣當然也不例外。即使如此，他的故事依然讓人動容，他甚至在7歲的時候，為了足球竟然放棄了自己的媽媽。 李察利臣的父母在他7歲那年離婚，他要決定跟隨爸爸還是媽媽，他接受傳媒訪問時憶述：「當時我已跟媽媽坐上裝好所有家具的搬運貨車，最後一刻我下了車。所有兄弟姐妹都隨媽媽離開，只有我留下跟隨爸爸。」改變主意的原因與親情無關：「爸爸是唯一跟我一起踢足球、看足球比賽的人，我知道媽媽不會帶我入場睇波。我年紀小，但並不蠢。」 出身地點龍蛇混雜 曾遭持槍指嚇 李察利臣的家鄉是巴西是一處偏遠而龍蛇混雜的地方，「我們住在一間小屋，人們在後院存放毒品。我從未接觸毒品，但那些藏毒者是我的朋友，我不能出賣他們。當然，我部分朋友目前正在坐監。」天天看到的不止毒品，還有槍和子彈。他對槍聲毫不陌生，最驚險一次，更被陌生男子用槍指着臉龐：「他誤以為我是企圖搶他地盤的毒販。這就是我以前的生活！」 子彈、毒品夾離在他的生活之間，足球成為他的救贖，「我的足球教練來自警方，他們知道我來自哪兒，時常給我忠告，讓我遠離變壞的不歸路。」 即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

孤注一擲 最後試腳 雖然沒有誤入歧途，但李察利臣的職業球員之路依然看不到起點，他的成長地並不是巴西的熱門足球地區，在當地業餘球會訓練多年，到16歲這個足球員簽訂職業合約的關鍵年齡，他卻沒有球會主動與他簽約，他要自己四出到各家球會敲門試腳。然而，先後被不同球會一一拒絕的他，甚至令他哭成淚人準備放棄，「我已不夠手指去計算有多少間球會拒絕過我，當時已作好放棄足球的準備，但市內的人們認定我有天份，鼓勵我繼續嘗試。」 當時他視離家鄉600公里遠的明尼路是他的最後機會，原本剛好湊足來回車費，可是他實在太肚餓，忍不住買東西吃，「如果我再次失敗，便沒有錢買回程票回家。」也許正是這種破釜沉舟的想法，他終於成功了，正式展開職業球員生涯。



火速上位 四年間蛻變成英超球星 獲升上明尼路一隊僅一個球季，李察利臣隨即被另一巴甲球隊富明尼斯挖走，並開始受到歐洲球會注意，他曾經幾乎加盟荷甲班霸阿積士，最後卻以1,100萬英鎊的轉會費加盟英超球會屈福特，他坦言：「阿積士是大球會，又有歐聯踢，人工亦更高，但在英超比賽是我的夢想，多少金錢也換不來。」 他加盟屈福特後表現不俗，每場比賽都能交出上乘表現，但球隊成績欠佳，連同信賴他的領隊馬高施華也在2018年1月被炒，他的狀態亦隨之下滑。當季屈福特以第17名的成績驚險護級，過千萬英鎊身價標籤令李察利臣被球會遷怒於他，幸好「恩師」馬高施華再次出現，這位葡萄牙籍領隊獲愛華頓聘用，第一時間以破屈福特球會轉會費紀錄3,500萬英鎊的轉會費，高價簽入李察利臣這位愛將，令他正正式式踏上球星之路。 雖然馬高施華亦後被愛華頓辭退，但卻無影響李察利臣在愛華頓的地位，他效力愛華頓4個球季，交出43個入球，並多次成為球隊的英雄，包括2021-2022球季協助愛華頓成功脫離降班旋渦，並引起多間球會對他虎視眈眈，最終在2022年的夏天以5,000萬英鎊轉會費，加盟另一間英超球會，熱刺。能夠出戰歐聯比賽令他更受注目，並在干地教導下持續進步。