世界盃2022｜B組點睇 英格蘭志在爭標

由上屆世盃金靴獎得主哈利卡尼壓陣，貴為2018世盃4強及2020年歐國盃亞軍的「三獅兵團」英格蘭；今屆雖然在B組抽好籤，但預期在淘汰賽會險阻重重，主帥修夫基能否最終將冠軍獎盃「帶回家」，今次是其終極考驗。

「Football ‘s coming home」的聲音，近年由修夫基帶領下愈走愈近，加上英超強大造就國家隊人才輩出，三獅之前在世盃外圍賽的入球數字冠絕歐洲隊，決選名單全屬當打大勇精兵。雖然首席門將比克福特効力的愛華頓表現差或影響其信心，但仍有新勢力紐卡素的門將尼克普比及阿仙奴的藍斯達爾隨時可替補；反而王牌前鋒哈利卡尼在熱刺瘋狂出賽，幾乎沒有休息，恐影響表現，而正前鋒副選哥林威爾遜則欠大賽經驗，或要靠拉舒福特、菲爾科頓分擔入球重任。至於唯一外流入選兵、多蒙特的祖比寧咸，隨時在世盃顯身價。

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