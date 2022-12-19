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體育
2022-12-19 13:44:30

世界盃2022｜美斯也是中國人？內地網民：梅西原名梅建國 中國人的驕傲

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美斯

梅西原來是中國人，原名梅建國。

眾望所歸，美斯終於贏得足球界最高殊榮世界盃，連FIFA官方都認證GOAT之爭之爭論已經結束。在這個阿根廷全國瘋狂慶祝的時間，內地便有網民出帖指「梅西原名梅建國」（梅西為美斯內地譯名），指中國人都捧起世界盃，於抖音及小紅書等平台流傳開來。

世界盃2022︱美斯未言退 「想以冠軍身份為國效力」

世界盃2022｜美斯封王獲FIFA官方認證：GOAT之爭論已經結束

美斯

內地網民尚未統一梅西祖籍。

美斯父親賣豆腐養家？

早前世界盃開幕不久，中國外交部部長助理、發言人華春瑩在Twitter連發8張圖文，興奮介紹「Chinese elements are spotted all over the place at #QatarWorldCup2022」(中國元素在卡塔爾世界盃隨處可見)。想不到到了世界盃決賽，「中國元素」亦會出現在美斯身上，無數內地網民都以「梅西原名梅建國」為題發帖，當中亦有不同祖籍的版本，包括山西、山東和廣東等，指出美斯的父親早年移居阿根廷後賣豆腐養家，娶了當地酋長女兒為妻後於1987年在阿根廷產下未來球王「小梅西，小名嘎子」，因此今次阿根廷捧走世界盃其實都是源於中國血統，「祖國為你驕傲」。

美斯

微博有另一版本指梅西原名為梅建川，名字如球王球技般十分優雅。

於帖文不指廣泛流傳於微博、抖音及小紅書等內地平台，其意想天開的創作能力甚至有不少中國網友認同，甚至亦展開不同球員版本，微博有另一版本指梅西原名為梅建川，名字如球王球技般十分優雅；亦有內地網民又「再創作」出「姆巴佩原名姆建國」的法國版（姆巴佩為內地麥巴比譯名）。

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