世界盃2022｜美斯也是中國人？內地網民：梅西原名梅建國 中國人的驕傲

美斯父親賣豆腐養家？

早前世界盃開幕不久，中國外交部部長助理、發言人華春瑩在Twitter連發8張圖文，興奮介紹「Chinese elements are spotted all over the place at #QatarWorldCup2022」(中國元素在卡塔爾世界盃隨處可見)。想不到到了世界盃決賽，「中國元素」亦會出現在美斯身上，無數內地網民都以「梅西原名梅建國」為題發帖，當中亦有不同祖籍的版本，包括山西、山東和廣東等，指出美斯的父親早年移居阿根廷後賣豆腐養家，娶了當地酋長女兒為妻後於1987年在阿根廷產下未來球王「小梅西，小名嘎子」，因此今次阿根廷捧走世界盃其實都是源於中國血統，「祖國為你驕傲」。