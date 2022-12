世界盃2022｜美斯也是中國人？內地網民：梅西原名梅建國 中國人的驕傲

美斯父親賣豆腐養家?

早前世界盃開幕不久,中國外交部部長助理、發言人華春瑩在Twitter連發8張圖文,興奮介紹「Chinese elements are spotted all over the place at #QatarWorldCup2022」(中國元素在卡塔爾世界盃隨處可見)。想不到到了世界盃決賽,「中國元素」亦會出現在美斯身上,無數內地網民都以「梅西原名梅建國」為題發帖,當中亦有不同祖籍的版本,包括山西、山東和廣東等,指出美斯的父親早年移居阿根廷後賣豆腐養家,娶了當地酋長女兒為妻後於1987年在阿根廷產下未來球王「小梅西,小名嘎子」,因此今次阿根廷捧走世界盃其實都是源於中國血統,「祖國為你驕傲」。