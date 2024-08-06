黑尾鐵朗 月島螢選擇性攔網教父 《排球少年！！》作者古館春一特地繪製了一幅圖畫，描繪了前音駒高校男排隊長、後來任日本排球協會競技普及事業部的黑尾鐵朗握拳的場景，並配上文字：「今天的排球真是太有趣了！」。這幅圖畫不僅表達了對日本男排的支持，也傳遞了排球運動的魅力和樂趣。司職副攻的黑尾鐵朗以攔網見稱，更是教曉月島螢選擇性攔網的人，是《排球少年！！》人氣角色之一。 《排球少年！！》是一部由古館春一創作的少年漫畫，於2012年至2020年在《週刊少年Jump》連載，全402話。故事講述了主角日向翔陽和影山飛雄在排球場上的成長和奮鬥歷程。這部作品不僅在日本，甚至在全球都擁有大量粉絲，並被改編成多季動畫和上映劇場版。 巴黎奧運｜日本男排擊敗阿根廷播《排球少年》主題曲 SPYAIR開腔感謝 後備席神還原動畫可愛一幕