在巴黎奧運男子排球八強中，日本男排一度領先意大利兩局，但被連追三局遺憾落敗，止步八強。儘管結果令人遺憾，但比賽過程緊湊且精彩無比。《排球少年！！》作者古館春一在X感謝奮戰的日本男排球員，並畫了一幅前音駒高校隊長黑尾鐵朗的畫，配上「今天的排球真是太有趣了！」鼓勵大家。
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石川祐希轟32分仍自感自責
石川祐希一洗分組賽的低沉，在攻防兩端都表現出色，尤其是在第三局和第四局中，他的多次關鍵扣球和防守成功幫助日本隊一度扳平比分。全場貢獻32分的石川賽後卻不滿意︰「我感到非常沮喪和自責。」
西田有志則以他的強力左手重砲見稱，他交出22分成為日本今屆表現最亮眼攻擊手。然而今場或是西田最後一場穿上日本男排的比賽。被問到2028年洛杉磯奧運會否參賽，他表示︰「我會離開日本男排幾年。」
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黑尾鐵朗 月島螢選擇性攔網教父
《排球少年！！》作者古館春一特地繪製了一幅圖畫，描繪了前音駒高校男排隊長、後來任日本排球協會競技普及事業部的黑尾鐵朗握拳的場景，並配上文字：「今天的排球真是太有趣了！」。這幅圖畫不僅表達了對日本男排的支持，也傳遞了排球運動的魅力和樂趣。司職副攻的黑尾鐵朗以攔網見稱，更是教曉月島螢選擇性攔網的人，是《排球少年！！》人氣角色之一。
《排球少年！！》是一部由古館春一創作的少年漫畫，於2012年至2020年在《週刊少年Jump》連載，全402話。故事講述了主角日向翔陽和影山飛雄在排球場上的成長和奮鬥歷程。這部作品不僅在日本，甚至在全球都擁有大量粉絲，並被改編成多季動畫和上映劇場版。