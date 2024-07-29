香港「劍神」的張家朗，在男子花劍個人賽連續兩場，以快速得分下，連續擊敗加拿大的顧宏濤及中國的莫梓維晉級八強。在八強張家朗未能再次快勝，並在最後落後13:14下，反勝法國的尼科治（Enzo Lefort）15:14晉級四強。

上屆金牌得主的張家朗，在巴黎走上衞冕之路。張家朗在首兩場都輕鬆地快速擊敗中國的莫梓維及加拿大的顧宏濤，八強面對法國的尼科治（Enzo Lefort）。法國劍手在首節表現不俗，先取2分領先。面對實力較強的尼科治，張家朗首節落後3:5。不過休息過後，張家朗第2節即連取3分反先。張家朗之後取回優勢逐漸拉開分差，一度領先11:8。但尼科治抵住壓力下，又再次反過張家朗，在完第2節比賽尼科治領先14:13。在第3節張家朗連取2分，以15:14再反勝晉級四強。