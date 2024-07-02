歐洲國家盃｜法國一球險勝晉級有運　比利時輸「烏龍球」飲恨

由陣容同樣星光熠熠的法國對陣比利時，這場為2018年世界杯的四強翻版，最終以六年前相同的比數結束。法國臨完場前憑著比利時中堅維頓漢（Jan Vertonghen）的「烏龍球」，以1:0險勝比利時，成功晉身八強。

今屆歐洲國家盃最有「卡士」的十六強對決上演！

法國雖然大致控制局面，但具威脅的攻勢不多，祖利斯古迪（Jules Kounde）於34分鐘右路傳中，今場復任正選的馬古斯杜林（Marcus Thuram）衝前一頂斜出，其後曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）於38分鐘的遠射同樣無功而還。

兩強相遇，開賽都比較保守，「入肉」的攻勢並不多。頭30分鐘，要數「驚險場面」只能數奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）的左路罰球直射，令法國門將邁治蘭（Mike Maignan）要「瞓身」以腳擋出。

比利時反擊有效 邁治蘭兩次神救力保不失

下半場開始法國馬上搶攻，完全搶佔控球權，可惜不論是曹亞文尼於48分鐘禁區外的冷箭，還是馬古斯杜林於50分鐘再度頭槌攻門，都未能攻破比利時的龍門。

雖然難以取得控球，但以奇雲迪布尼為首的比利時進攻線，反擊依然銳利。奇雲迪布尼於61分鐘成功在中路截球，推進後再交「直線」予後上的恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco）形成單刀，正當卡拉斯高準備射門之際，速度飛快的法國左閘迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）回防成功從後截球。成功防住單刀，迪奧靴南迪斯解圍後馬上與隊友慶祝。

今屆慘食三次「詐糊」的比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku），今場接近「隱形」，及至70分鐘才錄得其首次射門，左腳勁射被邁治蘭撲出。其後奇雲迪布尼於83分鐘接應反擊，禁區外狂抽，再次被邁治蘭撲出。