歐洲國家盃｜超新星復出 土耳其無懼捷克

歐國盃F組尾輪焦點，捷克今夜在漢堡對土耳其。土耳其在德國有大量移民後裔，有半個主場之利；加上超新星阿達古拿(Arda Guler)有望回歸正選，今場專心打穩守突擊，面對實力一般的捷克，有力坐和望贏(球賽編號FB8635，6月27日03:00開賽)。

土耳其在首輪打敗格魯吉亞後，上仗卻淨吞葡萄牙3蛋，目前兩戰3分排小組次席，今場和波便可次名出線，形勢上相對焗攻的捷克明顯有利。

蒙迪拿上仗將效力皇家馬德里的天才新星阿達古拿收作後備，但此子下半場中段上陣，扭轉形勢，製造不少威脅。該意大利名帥解釋，阿達古拿的體能情況不容許上陣時間太多，但預計今戰回歸正選，跟名將查漢奴古在中場策動攻勢，反擊料更高效。