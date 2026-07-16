世界盃｜英格蘭大賽再次飲恨　美斯兩助攻率阿根廷絕地反勝！

由馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」，到1998年碧咸衝動領紅，英格蘭與阿根廷多年來不乏恩怨情仇。 職業生涯從未對陣過英格蘭的美斯（Lionel Messi），於今屆世界盃四強終於遇上「三獅軍團」。雖然英格蘭先開紀錄，但美斯憑著一己之力，於比賽最後階段送出兩次助攻，率領阿根廷絕地反勝，以2:1擊敗英軍，連續兩屆殺入世界盃決賽。

【Now世界盃精華】四強 - 英格蘭 對 阿根廷

宿敵大戰火藥味濃 英阿半場互交白卷 今場兩隊充滿火藥味，雙方多次犯規，更於開賽僅兩分鐘後便於球場起爭執，需要主球證艾法夫（Ismail Elfath）從中分開兩隊球員，甚有大戰氣氛。 可惜上半場犯規（19次）比射門（3次）多，兩軍「講手」比攻勢更入肉，半場兩隊以0:0打成平手。 世界盃︱美斯耶馬爾決賽首度交手 2007年浴盆合照成經典

英格蘭率先打破僵局 哥頓成入球奇兵 換邊後兩隊攻勢終見威脅，今場首次為英格蘭擔任正選的摩根羅渣士（Morgan Rogers）於55分鐘右路傳中，伏兵遠柱的安東尼哥頓（Anthony Gordon）從「盲眼位」入楔射門破網，為英軍先開紀錄領先1:0。 阿根廷失球後積極反撲，美斯於69分鐘右路傳中，予後備入替的尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）頭槌攻門，卻被英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）奮身撲出。及至76分鐘，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）接應迪保羅（Rodrigo de Paul）的右路傳中，銅頭一揮卻中柱彈出。