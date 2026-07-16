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體育
出版：2026-Jul-16 05:12
更新：2026-Jul-16 05:12

世界盃｜英格蘭大賽再次飲恨　美斯兩助攻率阿根廷絕地反勝

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世界盃｜英格蘭大賽再次飲恨　美斯兩助攻率阿根廷絕地反勝！

世界盃｜英格蘭大賽再次飲恨　美斯兩助攻率阿根廷絕地反勝！

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由馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」，到1998年碧咸衝動領紅，英格蘭與阿根廷多年來不乏恩怨情仇。

職業生涯從未對陣過英格蘭的美斯（Lionel Messi），於今屆世界盃四強終於遇上「三獅軍團」。雖然英格蘭先開紀錄，但美斯憑著一己之力，於比賽最後階段送出兩次助攻，率領阿根廷絕地反勝，以2:1擊敗英軍，連續兩屆殺入世界盃決賽。

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【Now世界盃精華】四強 - 英格蘭 對 阿根廷

宿敵大戰火藥味濃　英阿半場互交白卷

今場兩隊充滿火藥味，雙方多次犯規，更於開賽僅兩分鐘後便於球場起爭執，需要主球證艾法夫（Ismail Elfath）從中分開兩隊球員，甚有大戰氣氛。

可惜上半場犯規（19次）比射門（3次）多，兩軍「講手」比攻勢更入肉，半場兩隊以0:0打成平手。

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英格蘭率先打破僵局　哥頓成入球奇兵

換邊後兩隊攻勢終見威脅，今場首次為英格蘭擔任正選的摩根羅渣士（Morgan Rogers）於55分鐘右路傳中，伏兵遠柱的安東尼哥頓（Anthony Gordon）從「盲眼位」入楔射門破網，為英軍先開紀錄領先1:0。

阿根廷失球後積極反撲，美斯於69分鐘右路傳中，予後備入替的尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）頭槌攻門，卻被英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）奮身撲出。及至76分鐘，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）接應迪保羅（Rodrigo de Paul）的右路傳中，銅頭一揮卻中柱彈出。

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英格蘭率先打破僵局　哥頓成入球奇兵（路透社） 英格蘭率先打破僵局　哥頓成入球奇兵（路透社） 英格蘭率先打破僵局　哥頓成入球奇兵（路透社） 英格蘭率先打破僵局　哥頓成入球奇兵（路透社） 英格蘭率先打破僵局　哥頓成入球奇兵（路透社） 英格蘭率先打破僵局　哥頓成入球奇兵（路透社）

阿根廷大心臟再現　絕地反勝闖決賽

眼看英格蘭一隻腳已經踏入決賽，豈料阿根廷於比賽末段上演絕地大反撲。美斯先於85分鐘助攻予禁區頂的安素費南迪斯（Enzo Fernandez），這名效力車路士的中場遠射得手，先追成1:1平手。

臨完場前補時階段，阿根廷球王美斯再於92分鐘右路傳中，小禁區內的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在無人看管之下頂入，為阿根廷反超前2:1，完成絕地反勝。

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比寧咸賽後難掩失望之情。（路透社）

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阿根廷晉身決賽將對陣西班牙，決賽將於7月20日凌晨3時上演爭奪大力神盃的大戰。

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