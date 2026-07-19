世界盃︱英格蘭摘季軍創近60年最佳戰績 哈利卡尼撐杜曹助球隊進步

【Now世界盃精華】季軍戰 - 法國 對 英格蘭

承認防守有進步空間 與英格蘭合約至2028年屆滿的杜曹透露，因跨過廣告牌失手而手腕骨折的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在賽前發表了一番激勵人心的話，穩住了軍心：「他令每個人都抱持著相同的信念，因為今天大家的心理波動非常大。在過去的七周內，我們建立了珍貴、無可取代的精神，我們對此絕不會動搖。但我依然堅持之前說過的話——我們必須踢出更好的足球、在高壓下更沉著地掌控戰局、並做出更正確的決定。我們在防守的資源分配上也需要更加精準。」

哈利卡尼被問到杜曹執教17個月後，英格蘭是否變得更強時，這名英格蘭隊長肯定地回應︰「我認為是，我們已經證明了這一點。這屆世界盃有很多挑戰，包括高溫、高海拔，以及賽程增加等因素。自從杜曹接手後，球隊展現出驚人的凝聚力。這是我們60年來首次拿到世界盃獎牌，也是英格蘭隊史第二佳的世界盃成績。」哈利卡尼續說︰「我為隊友們在最後一場比賽展現出的鬥志感到自豪。」 哈利卡尼承認仍未完全釋懷 談到4強被阿根廷逆轉一役，哈利卡尼坦言全隊至今仍無法完全釋懷。他認為，除了那場約30、40分鐘表現失常外，英格蘭整屆世界盃都踢得相當出色，而那段低潮正是未來必須改進之處︰「我們賽後一直在討論，究竟那段時間發生了甚麼事，季軍戰其實也偶爾出現類似情況。我們必須找到更好的解決方式，我們會好好檢視這屆世界盃。」

不過哈利卡尼也指出，英格蘭的表現仍未達到真正的巔峰。「我不認為我們在杜曹執教下踢出最佳水準，我想他自己也知道，所以大家才會感到失望。但這也是我們下一階段努力的方向。當勇敢追逐冠軍卻功虧一簣時，就必須接受批評，球員如是，教練也如是。但我相信，這些經歷只會讓我們變得更強。這是杜曹第一次帶隊參加世界盃，我相信他一定從這次學到很多。最優秀的教練和球員，總能從失敗中找到進步的方法。」