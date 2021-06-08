中風倖存丨雙語人士患失語症 應接受哪種語言治療？

不同族裔的人在異國生活，自然會懂得雙語。例如這些雙語人士因中風導致大腦語言神經系統出現問題，而不幸患上失語症，惟現時醫生僅提供一種語言治療，臨床醫生往往難以確定患者應該接受哪種語言治療，才會較有成效。

刊載於《科學報告》的一項研究，美國波士頓大學聯同德克薩斯大學奧斯汀分校的神經系統專家，透過一套計算模型來預測這些人的治療取向和成效。參與研究、波士頓大學失語症研究實驗室的Swathi Kiran解釋，「我們正努力地了解語言和語音在大腦中的處理方式，以及如何有效地恢復因中風、創傷或其他類型的腦損傷而失去語言溝通能力的病人。」在美國，西班牙裔中風倖存者較其他族裔缺乏治療支援，而今次研發的模型，卻能夠預測能說流利英語和西班牙語的西班牙裔患者，其較佳的語言恢復傾向。

這種首創的技術通過使用複雜的神經網絡模型，來模擬語言障礙的雙語者大腦，以及他們大腦對英語和西班牙語治療的反應，從而為主診醫生給予建議。現時團隊正在研究一種語言的康復，如何影響另一種語言的康復，接著再應用至其他雙語情況。

(來源：波士頓大學)

網址：https://www.bu.edu/articles/2021/scientists-can-predict-how-well-a-stroke-survivor-will-recover-language-skills-using-computer-simulations-of-the-brain/