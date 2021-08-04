做瑜伽往泳池勿赤腳 預防生疣

香港天氣又熱又濕，容易出現皮膚病，其中疣十分常見。疣有超過 150種類別，可長在手、腳、面，甚至生殖器官上，傳染性極高；有女士上瑜伽堂後腳趾出現粒粒，原以為長了雞眼，後來才發現患上足疣。皮膚科專科醫生林嘉雯提醒，在公眾場所記緊切勿赤腳，並保持皮膚抵抗力，減低感染風險。

林嘉雯表示，疣由人類乳頭瘤病毒(HPV)引致，透過皮膚與黏膜組織互相接觸而產生厚皮、肉粒等症狀。不同的疣都長在特定位置，最常見的有4種，分別是扁平疣、足疣、尋常疣及性病疣(見附表)。

穿襪或涼鞋作保護

大部分疣都容易辨別，不過足疣與雞眼較相似，尤其愛好運動人士會容易感染。林嘉雯舉例，「有瑜伽愛好者赤腳上堂，以為腳趾縫間長了雞眼，自行買藥物塗抹，最終患處變得又紅又腫才急急求醫，經診斷後證實患的是足疣。」泳池是另一感染足疣的高危地方，尤其皮膚有傷口或免疫力低的人士，都特別容易受感染。另外，亦有人將扁平疣混淆粉刺，前者粒粒為淺啡色，長在全面、眼及太陽穴；後者則多為白色，主要長在面上T字位。林嘉雯建議瑜伽人士可穿襪子做運動，泳客在泳池範圍也能穿涼鞋或拖鞋。



皮膚接觸可傳染

不過無論哪種類型的疣，都有可能透過皮膚或物件接觸，而擴大感染範圍或傳染給他人。林嘉雯指，「若皮膚免疫力差的人士，包括濕疹、銀屑病患者或孕婦，都較易感染疣。目前沒有藥物可殺清HPV，幸而只要徹底清除疣便能痊愈。」最簡單方法是外塗水楊酸藥物或藥貼，利用酸性軟化厚皮組織，不過此方法只對輕微病情的疣有效，對於太深層的疣則效果不大，而且水楊酸有可能刺激周邊皮膚，引致潰爛和發炎。

多種治療方案

另一常見的治療方法是冷凍治療，以攝氏-196度液態氮凍傷患處組織，好處是零傷口，對深層疣也有治療效果，但要做幾次治療，並有痛楚，有時甚至出水泡，但數星期後會復原。面積較大的疣也可用電灼治療，需要局部麻醉，屬一次性的治療，傷口會結焦，一至兩星期便康復。患者亦可考慮二氧化碳激光治療，即使微細組織也可清除，副作用風險較低，惟傷口也會結焦，同樣要局部麻醉，費用亦較高。若其他治療沒效，便會考慮傳統手術切除，但術後會留疤，只有極少數情況下會採用。

醫生會根據疣的數量、大小、深淺、位置來決定治療方案，如面部細小但數量多的扁平疣，一般會選擇二氧化碳激光，減少留下色素沉澱及疤痕的風險。