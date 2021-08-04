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做瑜伽往泳池勿赤腳 預防生疣
4 小時前
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人類乳頭瘤病毒HPV皮膚科專科扁平疣足疣尋常疣性病疣瑜伽泳池外塗水楊酸藥物液態氮電灼治療激光治療手術
做瑜伽往泳池勿赤腳 預防生疣
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香港天氣又熱又濕，容易出現皮膚病，其中疣十分常見。疣有超過 150種類別，可長在手、腳、面，甚至生殖器官上，傳染性極高；有女士上瑜伽堂後腳趾出現粒粒，原以為長了雞眼，後來才發現患上足疣。皮膚科專科醫生林嘉雯提醒，在公眾場所記緊切勿赤腳，並保持皮膚抵抗力，減低感染風險。

林嘉雯表示，疣由人類乳頭瘤病毒(HPV)引致，透過皮膚與黏膜組織互相接觸而產生厚皮、肉粒等症狀。不同的疣都長在特定位置，最常見的有4種，分別是扁平疣、足疣、尋常疣及性病疣(見附表)。

穿襪或涼鞋作保護
大部分疣都容易辨別，不過足疣與雞眼較相似，尤其愛好運動人士會容易感染。林嘉雯舉例，「有瑜伽愛好者赤腳上堂，以為腳趾縫間長了雞眼，自行買藥物塗抹，最終患處變得又紅又腫才急急求醫，經診斷後證實患的是足疣。」泳池是另一感染足疣的高危地方，尤其皮膚有傷口或免疫力低的人士，都特別容易受感染。另外，亦有人將扁平疣混淆粉刺，前者粒粒為淺啡色，長在全面、眼及太陽穴；後者則多為白色，主要長在面上T字位。林嘉雯建議瑜伽人士可穿襪子做運動，泳客在泳池範圍也能穿涼鞋或拖鞋。


皮膚接觸可傳染
不過無論哪種類型的疣，都有可能透過皮膚或物件接觸，而擴大感染範圍或傳染給他人。林嘉雯指，「若皮膚免疫力差的人士，包括濕疹、銀屑病患者或孕婦，都較易感染疣。目前沒有藥物可殺清HPV，幸而只要徹底清除疣便能痊愈。」最簡單方法是外塗水楊酸藥物或藥貼，利用酸性軟化厚皮組織，不過此方法只對輕微病情的疣有效，對於太深層的疣則效果不大，而且水楊酸有可能刺激周邊皮膚，引致潰爛和發炎。

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林嘉雯指有些人會混淆雞眼與足疣，以及扁平疣和粉刺。

多種治療方案
另一常見的治療方法是冷凍治療，以攝氏-196度液態氮凍傷患處組織，好處是零傷口，對深層疣也有治療效果，但要做幾次治療，並有痛楚，有時甚至出水泡，但數星期後會復原。面積較大的疣也可用電灼治療，需要局部麻醉，屬一次性的治療，傷口會結焦，一至兩星期便康復。患者亦可考慮二氧化碳激光治療，即使微細組織也可清除，副作用風險較低，惟傷口也會結焦，同樣要局部麻醉，費用亦較高。若其他治療沒效，便會考慮傳統手術切除，但術後會留疤，只有極少數情況下會採用。

醫生會根據疣的數量、大小、深淺、位置來決定治療方案，如面部細小但數量多的扁平疣，一般會選擇二氧化碳激光，減少留下色素沉澱及疤痕的風險。

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尋常疣多出現在手指。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/做瑜伽往泳池勿赤腳-預防生疣-279814
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