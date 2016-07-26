變種病毒丨哥倫比亞Mu具免疫逃脫 疫苗或無效 一文認識所有新冠變異

世衛WHO日前宣布在南美地區哥倫比亞首次發現的新冠肺炎變種病毒株「Mu」，列入「值得關注變種病毒株」(variant of interest、VOI)名單，指該款名為「B.1.621」的病毒株，可能具有免疫逃脫(immune escape)特性，能逃避人體的免疫反應，或令現時全球接種的新冠疫苗變得無效。

現時世衛對病毒的分級制度中，「值得關注變種病毒」屬「第二級」名單，包括Eta、Iota、Kappa及Lambda，連同新增的Mu合共5個變種病毒株。雖然現時Mu變異絕大多數病例集中在哥倫比亞本土，毗連的厄瓜多爾也有零星病例，暫未見蔓延跡象，但上月菲律賓已錄得首宗來自秘魯的Lambda變種病毒，顯示病毒正不斷變異，情況令人憂慮。到底現時全球有幾多種變種病毒？變種病毒又有甚麼特徵？以下跟大家疏塌整合概述。

病毒變種的方向

病毒變種是一場病毒和抗體之間抗衡過程的結果。一般為了更有效侵入人體細胞，變種病毒株會演化成增強病毒載量、加速感染力和傳播率；或是更懂得潛入人體，逃避免疫系統的預警機制；甚至發展至更長存活時間等。當然，病毒和抗體的角力可以是抗體壓過病毒，令病毒「退而求其次」減低傳播性來換取自身存活率。

「值得關切」(第一級)變種病毒株一覽

所謂「值得關切」(variant of concern、VOC)名單，是指病毒對全球公共衛生構成更大威脅，現時有4款新冠變種病毒屬於VOC名單，包括：

Alpha變種(B.1.1.7)，最早於英國肯特郡發現；

Beta變種(B.1.351)，最早於南非發現；

Gamma變種(P.1)，最早於巴西發現；

Delta變種(B.1.617.2)，最早於印度發現。

當中Alpha、Beta和Gamma變種病毒均有N501Y基因突變，能加速病毒的傳播率與增強對細胞的感染能力。另外Beta和Gamma變種還多出一種E484K突變，使病毒避開人體免疫系統。至於全球肆虐的Delta變種，7月刊登於《自然》的一篇研究，指出Delta傳播率較Alpha高60%(Alpha傳播率比原始新冠病毒高50%)；速度也較原始病毒快兩倍，且病毒載量較原始病毒高1,000倍，潛伏期短，也容易感染肺部細胞。而最近印度方面更發現Delta的二次變異「Delta+」，在刺突蛋白中出現新K7N突變，更易依附在受感染細胞之餘，也有可能對單克隆抗體療法產生抗藥性。

「值得關注」(第二級)變種病毒株一覽

至於列入「值得關注」(variant of interest、VOI)名單，雖然風險較VOC略低，但也不能鬆懈。例如前文來自秘魯的Lambda變種，自去年12月發現後至今已迅速傳播至全球30多個地區，隨時「升格」至VOC名單。現時有5款新冠變種病毒列入VOI名單，包括：

Eta變種(B.1.525)，去年12月於多個國家出現；

Iota變種(B.1.526)，最早於美國發現；

Kappa變種(B.1.617.1)，今年4月在印度發現新變種；

Lambda變種(C.37)，最早於秘魯發現；

Mu變種(B.1.621)，今年1月於哥倫比亞發現。

5種VOI變種病毒株當中，Lambda的威脅性愈趨犀利，而秘魯人口主要是接種科興疫苗，惟早前紐約大學格羅斯曼醫學院研究發現，Lambda對科興疫苗有部分抵抗力，且內裡的L452Q突變導致它的感染性增大兩倍。

感染Delta與Lambda的特徵；疫苗有效嗎？

針對兩款Delta與Lambda的感染，有研究表明Delta患者不會有味覺或嗅覺消失，病徵較像患上重感冒；至於日益關注的Lambda，英國國民醫療服務當局指患者會出現高燒和味覺或嗅覺改變，還會有持續1小時或24小時內至少3次的咳嗽不止。

至於大眾最關注的，打針會否對現時的變種病毒無效？研究顯示復必泰、莫德納和阿斯利康3款疫苗均訓練人體免疫系統對抗病毒突刺蛋白的不同部分，因此就算出現病毒變異，疫苗仍然有效，只是效力會降低。英國有研究發現，單劑復必泰或阿斯利康對Delta變種僅有33%保護；Alpha變種則為50%保護；要待完成兩劑接種後，復必泰對Delta變種可升上88%；阿斯利康對Delta變種也有60%。

當然跟流感疫苗一樣，未來將會出現不同的改良或更新版，大眾也要不斷接種來適應。