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關你屁事丨好尷尬 7類食物令人常放屁
5 小時前
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關你屁事丨好尷尬 7類食物令人常放屁
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關你屁事丨好尷尬 7類食物令人常放屁 (互聯網圖片)

你是否曾經試過在巴士、電梯或會議室中，突然放一個臭屁？無聲屁還可以蒙混過關，但若是響屁則會成為千夫所指的罪人。其實有很多食物會導致於我們排氣增加，所以如不想經常放臭屁或胃氣脹悶，就要避開以下七類食物，不但可以減少放屁次數，臭味指數也會有改善呢！

  • 蕃薯：蕃薯含有豐富的膳食纖維，可讓腸內微生物產生大量氣體，於是令人常常放屁。原來只要將蕃薯蒸熟後連皮，就可以減少腹脹和放屁的情況。
  • 豆製品：豆類含有大量蛋白質，腸道細菌在分解時會釋出味道強烈的阿摩尼亞、硫化氫以及吲哚，是大便及屁的味道來源。
  • 西蘭花、椰菜、小青瓜：這些蔬菜容易造成脹氣，少吃可以減少排氣。
  • 蘋果、香蕉、芒果：這些水果含有很多糖分，有時或無法被小腸吸收，於是造成脹氣不適。
  • 油炸食物：腸道細菌分解肉類、油脂及蛋白質時會產生有臭味的氣體。
  • 乳製品：有些人缺乏消化乳糖的酵素，未被分解的乳糖會在腸道持續發酵和產氣，於是引起脹氣、腹痛、腹瀉等症狀。
  • 有氣飲料、香口膠：有氣飲料和咀嚼香口膠時會增加空氣進入體內，最後便經由放屁排出體外。

除了食物外，進食的速度亦會帶來影響，進食時謹記要細嚼慢嚥，也不要說話，可以減少吸入的空氣量，自然能減少放屁。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/關你屁事丨好尷尬-7類食物令人常放屁-284791
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