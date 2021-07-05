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香港首例 植入瓣膜系統 改善三尖瓣倒流
11 小時前
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香港首例 植入瓣膜系統 改善三尖瓣倒流
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全球數據統計有5%長者出現三尖瓣倒流問題，情況嚴重可影響生活質素，長遠帶來心臟衰竭、肺栓塞等併發症。香港港安醫院—司徒拔道引入「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」安置術，為不適合傳統手術的患者提供新選擇，並於今年8月完成香港首個治療案例。
 

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(左起)香港港安醫院—司徒拔道註冊護士朱靜儀、馮永康及香港港安醫院—司徒拔道心導管檢查及介入治療中心護士長許美玲。

70歲的鄭女士患有風濕性心臟病逾20年，2013年因左邊心臟的二尖瓣倒流而更換了金屬人工心瓣；同年亦因心房顫動而植入心臟起搏器。由於肺動脈壓力偏高使右邊心臟逐漸發大，導致三尖瓣不能閉合，起搏器置入右心室的電線也加劇了問題，出現下肢水腫、氣促等徵狀，嚴重影響日常生活，打理家務也感吃力，睡眠質素下降。醫生評估過後認為不適合傳統手術，最後決定採用經導管雙腔靜脈瓣膜系統安置術。治療後解決了水腫問題，體重下降達3公斤，毋須再用利尿藥，力氣也得以回復，生活質素有所提升。


引發水腫徵狀
三尖瓣倒流的主要成因有三：年紀大而出現退化性心臟病、多源於溶血性鏈球菌引致的風濕性心臟病，以及感染性心內膜炎。香港港安醫院—司徒拔道心臟科顧問醫生馮永康解釋，「三尖瓣是右心房及右心室之間的活門，控制血流方向，如果三尖瓣閉鎖不全，右心室泵血至肺部時會同時回流到上腔靜脈和下腔靜脈，使這兩條靜脈壓力上升，並引發下肢水腫、肺積水、腹水問題，同時有胸悶、氣喘、乏力的徵狀，亦會因平躺時感到呼吸困難而影響睡眠。」嚴重患者5年內死亡率達26%，十年更達62%，不容忽視。


避免回流到上下腔靜脈
如果三尖瓣倒流情況輕微，可以使用利尿藥幫助排出水分，減輕心臟負擔；當情況嚴重，便需要外科開胸手術處理，如三尖瓣環帶矯形術，收細環帶範圍改善病情，又或作三尖瓣矯形術，但因創傷較大未必適合年紀大的患者；近年亦有微創手術以金屬微型夾夾住三尖瓣，但如瓣膜分離較嚴重，成功率便會降低。馮永康表示，「最新引入的經導管雙腔靜脈瓣膜系統安置術，手術相對簡單，將兩個內建單向瓣的金屬植入物，經腿部血管放入上腔靜脈和下腔靜脈，讓靜脈的壓力回復正常，改善患者水腫和呼吸困難的徵狀。」

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手術利用儀器放入兩個設有單向瓣的支架，減低靜脈壓力和改善徵狀。

定期監測心臟情況
要留意經導管雙腔靜脈瓣膜系統安置術只是有助改善患者徵狀，並沒有處理三尖瓣的問題，因此需要定期監測心臟情況。馮永康補充，「此技術只有數年歷史，長期的存活率和併發症數據等仍有待進一步研究，現階段會作為處理三尖瓣倒流的『最後手段』，不過目前所見接受此法治療的患者，徵狀都得到大幅改善，可說是為患者提供多一個治療選擇。」惟患者有右心室功能衰竭、肺動脈高壓或肝硬化的話，未必適合此手術，須先諮詢醫生。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/香港首例-植入瓣膜系統-改善三尖瓣倒流-284852
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