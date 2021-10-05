骨質疏鬆｜骨折先發現 已經太遲！

「骨質疏鬆」這個問題，經常聽到是女性年期後因骨質加速流失而出現的問題。雖然女性患者數字的確較多，但男性也不能獨善其身。根據國際數字，在50歲或以上人士中，每5位男性便有一人患上骨質疏鬆性骨折，而女性則是每3人有一位患者，不容忽視。

骨質疏鬆｜隨年紀慢慢流失

骨骼看似固定沒變化，但其實是一個動態器官，當中造骨細胞促進骨骼生長，相反破骨細胞主要代謝老化骨骼。一般來說，30歲左右會到達骨質密度頂峰，到40歲開始，造骨細胞活躍程度下降，令骨質慢慢流失。如果年輕時骨質本身較少，或者骨質流失速度較快，患骨質疏鬆的風險也較高。

骨質疏鬆｜高危一族

女性和長者

家族中有骨質疏鬆患者

吸煙和酗酒

缺乏負重運動

缺乏維化命D

長期鈣質攝取不足

過量攝取咖啡因

藥物(類固醇、化療等)

疾病如甲亢等

骨質疏鬆｜手腕骨折要留神

骨質疏鬆並沒有徵狀，往往到骨折時才會發現，但此時病情已屬嚴重，難以回復當初健康狀態。初期或會在跌倒時因用手撐住而使手腕骨折，若不加理會，隨病程進展，或會使脊骨骨折，形成駝背；再嚴重時跌倒的話就容易出現髖骨骨折，處理難度就更高。

骨質疏鬆｜從小累積鈣儲備

預防骨質疏鬆要從小開始，多做運動並攝取足夠鈣質，以加強「儲備」。無論任何年紀，飲食上應多攝取鈣，如高鈣低脂奶、芝士、銀魚乾、蝦米、板豆腐、深綠色蔬菜、杏仁等，供應身體所需，減少消耗儲備。養成適量負重運動習慣，如步行、太極等提升骨質生長，同時要做戶外活動，曬太陽讓身體製造維他命D。當然要戒煙和減少飲酒。

展覽提高認知

為使大家認識更多骨質疏鬆等骨骼系統相關疾病，不妨參與由香港中文大學學生會醫學院院會，聯同何善衡慈善基金會、國際獅子會腎病教育中心及研究基金和Topaz Edelweiss Foundation舉辦的健康展覽「骨肉相連」，除設有健康教育展板，還有互動設備更清晰講解內容。展覽亦邀請多位肌肉骨骼學家、教授、醫生和物理治療師主持健康講座。展覽期間，醫學院院會將為市民免費提供多項健康檢查，包括體重指標、血糖、血膽固醇檢查、超聲波骨質密度測試，及填寫問卷以評估患上肌肉減少症的風險，加深對自身肌肉骨骼系統狀態的了解。

「骨肉相連」詳情

日期：10月9日至10日

地點：大埔超級城

日期：10月23日至24日

地點：馬鞍山新港城

日期：11月6日至7日

地點：將軍澳新都城三期

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