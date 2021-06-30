6款堅果有營又有益 適量食用少負擔更健康

營養豐富的堅果，可以幫助補充好的油脂，適量食用有助讓身體更健康。而堅果的種類多多，每種都各有不同作用，有助能降三高，有的則可抑制食慾、提升免疫力，大家可以按堅果熱量和營養來源選擇喜歡的果仁食用。

其實，食用適量的果仁對健康不僅能幫助心血管健康，亦可能有助舒緩情緒，並提供維他命E、磷、鎂、鉀等礦物質。不過，由於果仁的熱量不低，故不能適量食用，較適合作為茶點。而無調味或未油炸的果仁，便能讓人吃得健康而又無負擔。