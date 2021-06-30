6款堅果有營又有益 適量食用少負擔更健康
26 分前
6款堅果有營又有益 適量食用少負擔更健康
營養豐富的堅果，可以幫助補充好的油脂，適量食用有助讓身體更健康。而堅果的種類多多，每種都各有不同作用，有助能降三高，有的則可抑制食慾、提升免疫力，大家可以按堅果熱量和營養來源選擇喜歡的果仁食用。
其實，食用適量的果仁對健康不僅能幫助心血管健康，亦可能有助舒緩情緒，並提供維他命E、磷、鎂、鉀等礦物質。不過，由於果仁的熱量不低，故不能適量食用，較適合作為茶點。而無調味或未油炸的果仁，便能讓人吃得健康而又無負擔。
- 腰果： 4至5顆的熱量有44kcal，有助降血壓，舒緩便秘。
- 杏仁：6顆杏仁的熱量有45kca，能幫助降膽固醇，舒緩緊繃情緒。
- 合桃：2至3顆核桃的熱量有46kcal，能增強免疫，促進心血管健康。
- 夏威夷果仁：4顆的熱量有48kcal，有助保護腸胃，預防骨質疏鬆。
- 葵瓜子：1湯匙的熱量有46kcal，可降膽固醇，預防心血管疾病。
- 開心果：15顆的熱量有46kcal，能緩解煩躁心情，養顏美容。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/6款堅果有營又有益-適量食用少負擔更健康-275718