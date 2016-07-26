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施政報告｜白石角研增港鐵站 區內業主3年蝕87萬離場
29 分前
施政報告｜白石角研增港鐵站 區內業主3年蝕87萬離場
《施政報告》今日提出建議研究興建東鐵線科學園/白石角車站，不過區內有業主趁額外印花稅(SSD)期滿沽貨，3年帳蝕約87萬元離場。
雲滙兩房845萬成交
中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，白石角雲滙10座中層B2室，實用面積約459方呎，兩房連開放式廚房間隔，座向北，議價後以845萬元獲用家承接，實用平均呎價約18,410元。
原業主於2018年以932萬元購入單位，持貨約3年，是次沽出單位帳面蝕讓約87萬元或約9%離場。若扣除佣金等雜費，實際蝕幅料會更大。
新界西北將大變天 換樓客偷步入市
中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘指，政府將大舉發展新界北及周邊地區，並興建新鐵路，連接前海，新界西北即將大變大，近日有買家偷步入市。
元朗爾巒茵羅洛斯大道3座中層B室，實用面積約868方呎，三房套房連工作間及儲物房間隔。原叫價1,060萬元，減價20萬元，以1,040萬元沽出，折合實用呎價約11,982元。
買家為外區換樓客，見政府銳意發展新界西北地區及增強鐵路網，連接中港，認為元朗區亦將受惠，前景看高，故此趁現時樓價低水，趁早進駐，鎖定換樓成本。上址享內園泳池景，遠望山景，景致開揚，買家議價後立即承接。
原業主於2017年12月以820萬元購入單位，現沽出單位，帳面賺220萬元，單位4年升值約27%。
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