以「魚丁糸」之名再出發 蘇打綠：沒有任何事情會擊垮我們

台灣文青樂團蘇打綠，因著與前經理人林暐哲的官司，休團近3年後，終於重新出發，推出樂團的全新作品《終點起點》，6位成員透過視像訪問分享感受。

包辦新歌曲詞創作的小威表示，「這首歌是為我們自己寫的，是這2年多來人生經歷的過程，也包含了我們彼此想說的話，以及對音樂創作的初心，團員們在一起15年，比家人更像家人，只要我們在一起，沒有任何事情會擊垮我們，也希望透過魚丁糸的創作，帶給大家更多善良的力量。」言談間，他們意外透露全新專輯，有望在秋天推出。新歌與MV於周五(25日)同步上架。

團員們各自分享了留家防疫的體悟，青峰試過40天只落過樓一次拿東西，更嘗試40天只用過一次肥皂洗臉；馨儀則與家中孩子學習陪養耐性，並建立了早睡早起的規律生活；小威學會了睡前10分鐘講故事給孩子們聽；家凱則反過來讓孩子每天講故事給自己聽；阿龔興起想辦網上喝酒party的念頭；而阿福在家自己煮飯，陪小朋友跳舞，意外地減肥成功瘦了5公斤。團員們因疫情久未來港，都表示很想念香港地道美食，如菠蘿油、雞蛋仔，希望可親身與香港樂迷見面。