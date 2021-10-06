全球首套互動電影 戲院內開手機App決定主角命運

如果命運能選擇，而操控的是別人的命運，大家會如何抉擇？全球首套大銀幕自選劇情互動電影《夜班》(Late Shift)，讓觀眾名正言順開住手機睇戲，只要在入場前下載指定手機應用程式，觀眾即可與大銀幕互動，主宰角色的命運，引伸7個不同結局。電影於本周六(30日)在百老滙院線獨家獻映。

《夜班》由《神探福爾摩斯》編劇Michael R. Johnson創作，共有超過180個情節選擇，最終會得出7個不同結局，每一場次的電影長度，都會因應結局而改變，最短為67分鐘，最長為94分鐘。故事講述兼職做夜班停車場管理員的大學生馬特(Joe Sowerbutts飾)，莫名其妙地捲入一宗拍賣行盜竊案中，其間發現一隻古碗被人偷龍轉鳯，因而與女主角面臨黑幫追殺，兩人既要逃命也要尋找真相。面對人性與貪念，觀眾要在指定時間內為馬特作出抉擇，而最終劇情走向會根據同場戲院觀眾的選擇而定。男主角的命運包括成功逃命、被捕、被殺等。如果嫌結局不似預期，大可睇完再睇，入場體驗其他不同結局。

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