媽媽的神奇小子｜香港運動員辛酸 「蘇樺偉」爆每月僅得政府津貼$3000
17 小時前
媽媽的神奇小子｜香港運動員辛酸 「蘇樺偉」爆每月僅得政府津貼$3000
根據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事作真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如監製及主演，尹志文執導。蘇媽一角由吳君如飾演，零演出經驗的馮皓揚飾演少年版蘇樺偉，成年版則由梁仲恆扮演。在終極預告中，梁仲恆一句「我返去跑步嘅話，
此外，電影亦會提到蘇樺偉少年時曾赴美國亞特蘭大殘澳運動會特訓，那次是他第一次離開父母隻身遠赴外國，馮皓揚便要演繹這一段情節，在遠方致電回家問候家人，邊說邊忍不住落淚。演出時馮皓揚要邊流淚邊演繹患有痙攣的蘇樺偉的說話方式，令他一時間未能兩邊兼顧。
戲中演蘇樺偉教練的張繼聰見狀，就跟他細心解說，在旁指導，
問到阿聰跟皓揚說了甚麼？他發揮其搞笑本色說：「我話佢知唔知搞到大家冇飯食？哈哈！其實都係比啲Picture佢，引導佢墮入情緒深淵，他後來都好快投入到。我在旁邊看都眼濕濕，好有生命力。其實演員就係要無中生有，呃自己再呃埋全世界。當佢情緒一來，全體人員都好認真，準備拍攝。演員就係要互相幫助，我都有叫君如獎勵皓揚食多個饅頭，哈哈。」他坦言好奇皓揚如何演繹蘇樺偉，第一次見他演出時，亦覺得對方表現得好好。今次有份參與拍攝此片感到非常開心。
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