媽媽的神奇小子｜香港運動員辛酸 「蘇樺偉」爆每月僅得政府津貼$3000

根據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事作真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如監製及主演，尹志文執導。蘇媽一角由吳君如飾演，零演出經驗的馮皓揚飾演少年版蘇樺偉，成年版則由梁仲恆扮演。在終極預告中，梁仲恆一句「我返去跑步嘅話， 每個月政府津貼得三千蚊咋」聽得令人心酸， 亦充分表達傷健運動員追夢與現實之間的矛盾。

此外，電影亦會提到蘇樺偉少年時曾赴美國亞特蘭大殘澳運動會特訓，那次是他第一次離開父母隻身遠赴外國，馮皓揚便要演繹這一段情節，在遠方致電回家問候家人，邊說邊忍不住落淚。演出時馮皓揚要邊流淚邊演繹患有痙攣的蘇樺偉的說話方式，令他一時間未能兩邊兼顧。

戲中演蘇樺偉教練的張繼聰見狀，就跟他細心解說，在旁指導， 希望可以引導出馮皓揚的情緒。最終這場戲， 在阿聰及導演協助下順利完成。馮皓揚說：「 我回想自己來拍戲這麼多天都沒有找過媽媽， 又想想平時對媽咪做的衰嘢，會內疚。多謝聰哥教我， 他跟我講蘇樺偉自少由媽媽照顧，第一次這麼久都見不到媽咪， 真是會好掛住。我好多謝大家給我意見， 令我演繹蘇樺偉時更有信心。」

問到阿聰跟皓揚說了甚麼？他發揮其搞笑本色說：「我話佢知唔知搞到大家冇飯食？哈哈！其實都係比啲Picture佢，引導佢墮入情緒深淵，他後來都好快投入到。我在旁邊看都眼濕濕，好有生命力。其實演員就係要無中生有，呃自己再呃埋全世界。當佢情緒一來，全體人員都好認真，準備拍攝。演員就係要互相幫助，我都有叫君如獎勵皓揚食多個饅頭，哈哈。」他坦言好奇皓揚如何演繹蘇樺偉，第一次見他演出時，亦覺得對方表現得好好。今次有份參與拍攝此片感到非常開心。